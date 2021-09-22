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PPK ne zaman toplanacak? Merkez bankası toplantısı ne zaman, TCMB faiz kararı 2021 saat kaçta açıklanacak?

22 Eylül 2021 Çarşamba - 14:16 | Son Güncelleme : 22 09 2021 - 14:16

Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı ilgiyle takip ediliyor. Piyasalar, analistler ve kamuoyu gözlerini Merkez Bankası PPK toplantısı ve toplantıdan çıkacak faiz kararına çevirdi. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı her ay belirlenen takvim doğrultusunda yapılıyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, PPK toplantısı saat kaçta? Merkez Bankası faiz kararı…


Merkez Bankası faiz kararı yapılan toplantısı sonrası belli olacak. Ağustos ayı toplantısında faizi sabit bırakma kararı alan Merkez Bankası, Eylül ayı toplantısında yeni faiz kararını açıklayacak. Peki, PPK toplantısı ne zaman, Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararı toplantısı saat kaçta yapılacak?

Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta?
Merkez Bankası Eylül ayı toplantısı 23 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşecek. Faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak.

Toplantının ardından gerekçeli karar açıklanacak.

18 ekonomist politika faizinin yüzde 19'da sabit bırakılmasını beklerken, 2 ekonomist politika faizinin 100 baz puan düşürüleceğini tahmin ediyor.

Ağustos ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 19 seviyesinde sabit tutulmuştu.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre 50 baz puan artarak yüzde 18 oldu.

 

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