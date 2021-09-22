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PPK ne zaman toplanacak? Merkez bankası toplantısı ne zaman, TCMB faiz kararı 2021 saat kaçta açıklanacak?

PPK ne zaman toplanacak? Merkez bankası toplantısı ne zaman, TCMB faiz kararı 2021 saat kaçta açıklanacak?