Porsche,Panemara artık 700 beygir

Porsche model yelpazesi, Panamera model ailesine eklenen 4S, 4 E-Hybrid ve Turbo S E-Hybrid ile genişledi. Yeni Panamera Turbo S E-Hybrid, 420 kW (571 PS), dört litrelik V8 çift turbo motorlu ve 100 kW (136 PS) güç üreten elektrikli motoruyla model serisinin en güçlü üyesi olarak ön plana çıkıyor. 17,9 kWh kapasiteye sahip Panamera Turbo S E-Hybrid modeli, yeni bataryası ve optimize edilmiş sürüş modları sayesinde önceki hibrit modellere göre yüzde 30 daha fazla menzil sunacak. Aynı şekilde elektrikli motora, 243 kW (330 PS) güç üreten 2,9 litrelik V6 çift turbo motorun eşlik ettiği ve toplamda 340 kW'lik (462 PS) motor güç üreten yeni Panamera 4 E-Hybrid modelinde de menzil artırıldı. 324 kW (440 PS) güç üreten ve şasi, tasarım, donanım ve bilgi-eğlence sistemleri bakımından son model iyileştirmelerin sunulduğu 4S, Panamera model serisini tamamlayacak.



3 farklı gövde seçeneği



Standart Sport Chrono paketi ile kombine edildiğinde 420 kW (571 PS) güç üreten dört litrelik V8 çift turbolu motor ile yeni Panamera Turbo S E-Hybrid sıfırdan 100 km/sa. hıza 3,2 saniyede ulaşıyor. Azami hızı ise 315 km/sa. Panamera 4 E-Hybrid'in sıfırdan 100 km/sa. hıza ulaşması yalnızca 4,4 saniye sürerken, otomobil 280 km/sa azami hıza ulaşıyor. Yeni Panamera Turbo S E-Hybrid modelinin yalnızca elektrik motorla menzili 50 km'ye (WLTP) kadar çıkarken (NEDC: 59 km'ye kadar), Panamera 4 E-Hybrid ise sıfır emisyonla 56 km'ye (WLTP) kadar bir menzile (NEDC: 64 km'ye kadar) sahip bulunuyor. Porsche plug-in hibrit modelleri evde standart elektrik prizleri aracılığıyla şarj edilebiliyor. Standart Porsche Mobil Şarj Cihazıyla 7,2 kW'ye kadar şarj kapasitesi elde edilebiliyor ve Mode 3 kablo kullanılması sayesinde farklı şarj noktalarında da şarj edilebiliyor.Yeni Porsche Panamera modelleri, Aralık ay başından itibaren satışa sunulacak.