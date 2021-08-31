POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? POMEM sonuçları sorgulama ekranı!

Binlerce kişiyi ilgilendiren 27. dönem POMEM sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Polis Akademisi Başkanlığı (PA) tarafından açıklanacak olan POMEM sonuçları tarihi polis olma hayali kuran binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Peki, POMEM sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

