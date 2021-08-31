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POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? POMEM sonuçları sorgulama ekranı!

31 Ağustos 2021 Salı - 14:23 | Son Güncelleme : 31 08 2021 - 14:25

Binlerce kişiyi ilgilendiren 27. dönem POMEM sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Polis Akademisi Başkanlığı (PA) tarafından açıklanacak olan POMEM sonuçları tarihi polis olma hayali kuran binlerce kişi tarafından merak ediliyor. Peki, POMEM sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...


27. Dönem POMEM mülakatları tamamlandı. Adaylar POMEM sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, 27. Dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte POMEM sonuçları ile ilgili detaylar...
 
 
27. DÖNEM POMEM SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
 
27. Dönem POMEM sonuçları henüz açıklanmadı. 
 
POMEM NEDİR?
 
Birçok kişi POMEM nedir sorusunu merak ediyor. Polis memuru yetiştirmek adına eğitim veren meslek Kurumu POMEM olarak verilmektedir. Aynı zamanda Polis Meslek Eğitim Merkezleri şeklinde de ifade edilir. Eğitimi başarıyla tamamlayan öğrenciler, aldıkları sertifika ile beraber görevlerinin başına geçerler. Tabii bunu gerçekleştirmek için eğitimin sonunda yapılacak olan bir sınavda geçmek gerekir.
 
POMEM KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
 
Polis meslek eğitim merkezlerine başvuru gerçekleştirmek için belli başlı bazı kriterler ön plana çıkmaktadır. Bu kriterler öncelikle T.C. vatandaşı olmak ile öne çıkıyor. Aynı zamanda fiziki yeterlilik ile beraber uygulamada olarak sınavlar da yine başvuru içerisinde yer alır. Diğer yandan KPSS üzerinden belli bir taban puanı geçmek ve rakiplerin üzerinde puan almak da başvuru içerisinde önemlidir.

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