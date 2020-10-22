İçişleri Bakanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne (POMEM) lisans ve ön lisans düzeyinde öğrenci alımı gerçekleştirecek. Polis olmak isteyenlerin gözü POMEM 27. dönem başvurularına çevrildi. KPSS lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar POMEM başvurularının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, POMEM 27. dönem başvuruları ne zaman? İşte POMEM başvuruları ve alım şartları!

POMEM 27. dönem başvuruları KPSS lisans sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların gündeminde. İçişleri Bakanlığı lisans ve ön lisans mezunları arasından polis adayı alımı yapacak.

POMEM başvurusu için adayların heyecanlı bekleyişi sürerken internetteki araştırmalar da arttı. KPSS'nin açıklanması ile birlikte kariyerine polis olarak devam etmek isteyenlerin gözü POMEM başvurularına çevrildi. 27. dönem POMEM başvurusunda adaylarda aranacak en önemli kriterlerden biri de Bakanlığın belirlediği sınav puanını almak olmak. Polis alımında İçişleri Bakanlığı'nın belirlediği taban puanı şartını taşımak gerekiyor.

POMEM 27. DÖNEM BAŞVURUSU NE ZAMAN?

POMEM 27. dönem başvurusu, KPSS ön lisans düzeyi sınavın sonuçlarının açıklamasının ardından erişime açılacak. KPSS Ön Lisans sınav sonuçları ÖSYM sınav takvimine göre 26 Kasım tarihinde açıklanacak. KPSS ön lisans sonuçlarının duyurulmasının ardından POMEM başvuruları da aralık ayının ilk haftalarında başlayabilir.

POMEM EĞİTİM SÜRESİ 24. dönem POMEM'ler , öncekilerden farklı olarak 6 ay eğitim gördü. 25. dönem POMEM PÖH olarak yapıldığı için eğitim süresi, özel harekat eğitim süresi kadar oldu. 26. dönem POMEM'de ise eğitim süresi 8 ay oldu.

POMEM MÜLAKATI NASIL OLACAK?

POMEM öğrenci alımlarında aranan fiziki yeterlilik şartlarını taşıyan adaylar öncelikle sınava tabi tutuluyor. Bunun ardından adaylar mülakat sınav komisyonu tarafından sınava tabi tutuluyor. Adaylara, mülakatta soruların yazılı olduğu bir kart çektiriliyor. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için adaylar süre veriliyor. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular soruluyor. Konu hakkında adayın bilgi düzeyi, kavrama düzeyi, özgüveni, ifade becerisi ve beden dili iletişimi komisyonca değerlendiriliyor.

Adayların eksik, yanıltıcı, yalan beyan, sahte evrak veya sınav komisyonlarını yanlış bilgilendirme sonucunda sınavlara katılarak başarılı olan adayların sınavı asıl ve yedek olarak kazanmış olsalar bile, geçici-kesin kayıt işlemleri yapılmayacak, kesin kayıt ve okula kabulleri yapıldıktan sonra bu durumları ortaya çıkanların, ilgili yasal mevzuat çerçevesinde eğitim-öğretimin herhangi bir aşamasında ilişikleri kesilecektir. Adayın söz konusu işleme kasıtlı olarak sebebiyet verdiğinin tespit edilmesi durumunda aday hakkında gerekli yasal işlem yapılıyor.