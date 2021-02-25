Polis Akademisi tarafından POMEM 27. dönem için başvuruları alınan ve ön sağlık kontrolleri ve fiziki yeterlilik gerçekleştirilen adaylar için süreç devam ediyor. Polis alımı için sırada mükalat sınavları aşaması bulunuyor. İlk iki aşamayı başarı ile tamamlayan adaylar polislik sınavına alınacak. Polis adayları mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutacaklar. Adaylar Polis Akademisi'nin polislik sınav tarihlerini ne zaman açıklayacağını merak ediyor. Peki, Polislik sınavı ne zaman 2021? Polislik mülakat sınavı nasıl olacak? İşte Polislik sınavı ile ilgili detaylar ve Polis Akademisi aday işlemleri sistemi girişi!

8 Aralık ve 24 Aralık tarihleri aralığında Polis Akademisi Başkanlığı tarafından ön başvuruları tamamlanan 15 Şubat 2021 tarihinde de ön sağlık kontrolleri başlayan polis alımlarında son aşama sınavları pek çok aday tarafından merak ediliyor. Peki, Polislik sınavı ne zaman 2021? Polis alımı sınav tarihleri açıklandı mı? Polis Akademisi aday işlemleri sistemi girişi! (pa.edu.tr)

27. DÖNEM POMEM SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

27. Dönem POMEM sınav tarihleri henüz belirlenmedi. Polis Akademisi Başkanlığı 27. Dönem POMEM mülakat sınavları tarihleri açıklandığında haberimizin içeriğine erişim linki ekleyeceğiz.

POLİS ALIMI SINAVLARI NASIL OLACAK?

Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık

kontrolünden geçirilir. POMEM’e giriş sınavları, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde yapılır. İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların POMEM Giriş Sınavları yapılacak. Adayların ikamet illerine göre belirlenen sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edilecek. Hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, aynı başvuru dönemi içinde başka bir sınav komisyonuna başvuramazlar. Sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez.

ÖN SAĞLIK KONTROLÜ

Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık

kontrolünden geçirilir. Ön sağlık kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılır.

Ön sağlık kontrolü komisyonu adaylar hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur” veya “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” şeklinde karar verir. Hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar, bir sonraki sınav aşamasına geçemezler.

FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI

Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur” kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.

Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar:

- Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

- Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur.

- Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar mülakat sınavına tabi tutulurlar.

Fiziki yeterlilik sınavında adayların tabi tutulacağı parkur ve talimatı ayrıca Polis Akademisi Başkanlığının www.pa.edu.tr resmi internet sayfasından duyurulacak

MÜLAKAT SINAVI

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Konu hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Beden dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere toplam yüz tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

POLİS ALIMI SINAV SONUÇLARININ BELİRLENMESİ

Adayların başarı sıralamasına esas POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %25’i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %25’i ve mülakat sınavı puanının %50’sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS’den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir. Adayların sınav sonuçları, sınav ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca ilan edilir.

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacak.