TÜİK tarafından yıllık enflasyon oranı açıklanınca, memurların aldığı maaşlar da yükseldi. TÜİK'in açıklamasına göre 2020 enflasyonu 14,6 olurken, aralık ayı enflasyon oranı da yüzde 1,25 oldu. Enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından Ocak-Temmuz aralığında geçerli olacak memur zam oranları da netleşti. Polis ve emekli polis maaşlarına yeni yılda 7.36 oranında zam oranı uygulanacak. Peki, 2021 yılı polis maaşları ne kadar oldu? En düşük ve en yüksek polis maaşı ne kadar? İşte 2021 polis, başkomiser ve emekli polis maaşları...

TÜİK enflasyon oranın açıklanmasıyla, devletin çeşitli kademelerinde yer alan memur maaşları da belli oldu. TÜİK tarafından verilen bilgiye göre 2020 enflasyonu 14,6 oldu, aralık ayı enflasyon oranı da yüzde 1,25 olarak gerçekleşti. Böylece milyonlarca memur ve emeklinin 2021 Ocak-Temmuz dönemi zam oranı da netleşti. Peki, Polis maaşı ne kadar? Başkomiser, polis ve emekli polis-başkomiser maaşı 2021…

Yüzde 7.36 zam!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Buna göre, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 7.36, oranında zam yapılacak.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

2021 polis maaşı ne kadar oldu?

TÜİK Aralık ayı enflasyon oranlarını açıklamasının ardından polis maaşı merak konusu oldu. TÜİK enflasyon oranları memur ve emekli maaşlarını etkilerken en düşük ve en yüksek polis maaşı da değiştirdi.

2021 yılında 8/1 polis memuru maaşı 6.388 liradan 6.859 liraya yükseldi.

Polis maaşları 2021