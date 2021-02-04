PMYO giriş yönetmeliği değişti! Belgeleyen eğitime devam edecek!

Sağlık sorunları nedeniyle Polis Meslek Yüksek Okulundan ilişiği kesilen öğrenci adayı, bir yıl içerisinde bir defaya mahsus alacağı sağlık durumunun düzeldiğine dair raporu Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığının onaylaması durumunda eğitimine kaldığı yerden devam edebilecek. Öğrenci adayının eğitimine devam edebilmesi için devamsızlık süresini aşmaması gerekiyor.

Sağlık sorunları nedeniyle Polis Meslek Yüksek Okulundan (PMYO) ilişiği kesilen öğrenci adayı bir yıl içerisinde sağlık durumunun düzeldiğine dair alacağı raporu Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığının onaylaması durumunda eğitim ine kaldığı yerden devam edebilecek.

BİR DEFAYA MAHSUS BAŞVURU YAPILABİLECEK!

Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete 'de yayımlandı.

Yönetmeliğe göre Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığınca haklarında "Yüksekokul Öğrencisi Olamaz" kararı verilen adaylar, ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde bir defaya mahsus olmak üzere devlet hastanelerine, devlet eğitim araştırma hastanelerine veya devlet üniversite hastanelerine başvurabilecek.

HASTALIK NEDENİYLE İLİŞİĞİ KESİLENLERİN BAŞVURU YAPABİLECEK

Öğrenci adayının, söz konusu hastanelerden alacağı ilişik kesilmesine sebep olan hastalık branşlarından sağlık durumunun düzeldiğini belirtir sağlık kurulu raporu ile Başkanlığa başvurması halinde, başvuru incelenmek üzere Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığına gönderilecek.

Şartları sağladığı bildirilenler, Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığınca tekrar Sağlık Yönetmeliğine göre sağlık kurulu raporu aldırılmak üzere hastaneye sevk edilecek.

PMYO EĞİTİMLERİNE DEVAM EDECEKLER!

Yeniden aldırılan sağlık kurulu raporunun Sosyal Hizmetler ve Sağlık Daire Başkanlığınca öğrenci adayının mevcut sağlık durumuna göre Sağlık Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde incelenmesi sonucunda hakkında "Yüksekokul Öğrencisi Olur" kararı verilenlerin ilgili maddedeki nitelikleri taşıyor olmaları halinde Polis Meslek Yüksek Okullarına planlamaları yapılacak.

Bu kişilerden, Polis Meslek Yüksekokulları Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddesinde belirtilen devamsızlık süresini aşmamış olanlar eğitim-öğretime kaldığı yerden devam edecek.

Eğitim-öğretimi tamamlayıp atanmaya hak kazananlar ise Personel Dairesi Başkanlığına bildirilecek.