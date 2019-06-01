PKK'ya ağır darbe! Hepsi ele geçirildi

Pençe Harekatı kapsamında, 3 katlı ve 5 bölmeli bir mağara ile 5 sığınak tespit edildiği, çok miktarda mühimmat ve el yapımı patlayıcı (EYP) imalinde kullanılan malzemeler ele geçirildiği belirtildi.

