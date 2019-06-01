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PKK'ya ağır darbe! Hepsi ele geçirildi

AA |  01 Haziran 2019 Cumartesi - 19:05 | Son Güncelleme : 01 06 2019 - 19:32

Pençe Harekatı kapsamında, 3 katlı ve 5 bölmeli bir mağara ile 5 sığınak tespit edildiği, çok miktarda mühimmat ve el yapımı patlayıcı (EYP) imalinde kullanılan malzemeler ele geçirildiği belirtildi.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın  kuzeyindeki Pençe Harekatı devam ediyor.
 
Harekat kapsamında, inşa edilmiş 3 katlı ve 5 bölmeli mağarayla, 1'i  jeneratör odası olmak üzere 5 sığınak tespit edildi.
 
Teröristlerin kullandığı mağara ve sığınaklarda 80 adet şeritte doçka  mühimmatı, 27 adet dolu AK-47 şarjörü (toplam 810 adet mühimmat), 5 çuval dolusu  örgütsel kitap, 150 adet kalem pil, 2 adet 3,5 kilovatlık jeneratör, 3 çuval  amonyum nitrat, 70 adet dolu mazot ve su bidonu, sığınak yapımında kullanılan çok  sayıda malzeme ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.
 
PKK'lı teröristlerin kullandığı belirlenen sığınaklarının imhasına  devam edildiği de bildirildi.
 
 

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