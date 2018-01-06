PKK'nın finans kaynağına ağır darbe!

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Lice'de düzenlenen operasyonda teröristlere ait 2 sığınak, 1 gözetleme mevzi, 15 mağara imha edildi. Operasyonda piyasa değeri 27 milyon 130 bin lira olan 1 ton 827,5 kilogram toz esrar da ele geçirilerek terörün finans kaynağına darbe vuruldu.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi Çağdaş, Yolçatı ve Dibekköy mülki sınırları içerisinde, 03 Ocak 2018 Çarşamba günü saat 18.00’den itibaren icrasına başlanan Bayrak-73 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Osman Kaya-2 Operasyonu, 05 Ocak 2018 Cuma günü saat 21.00 itibariyle başarıyla tamamlandı. Diyarbakır Valiliği tarafından İl Jandarma Komutanlığının başarı ile tamamladığı operasyon detayları açıklandı. Valilikten yapılan açıklamada, "Anılan operasyon kapsamında; teröristlerce kullanılan 2 adet sığınak, 1 adet gözetleme mevzi ve 15 adet doğal mağara tespit edilmeyi müteakip kullanılamaz hale getirilmiş, 5 ayrı mutfak tüpü ve yağ tenekelerinden istifadeyle toplam 260 kilogram amonyum nitrat ve alüminyum tozu karışımı ile hazırlanmayı müteakip karayolu kenarı ve araziye tuzaklanmış 3 ayrı mayın, EYP düzeneği tespit edilmesi sonrasında Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİ) tarafından yerinde tahrip edilmiştir" denildi.

TERÖRİSTLERE AİT ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT BULUNDU

Açıklamada operasyonda ele geçirilen silah ve mühimmatlar ile ilgili de bilgiler verildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Lice ilçesi Yolçatı ve Dibekköy köyleri mülki sınırları içerisindeki sığınak, mağara, ağaçlık, çalılık ve kayalık alanlar ile toprağa gömülü vaziyette tespit edilen, 4 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü, 1 adet 8’li pil bloğu, 2 litre benzin, 80 metre elektrik kablosu ve 400 kilogram un, 15 kilogram çay, 120 kilogram şeker, 25 kilogram tuz, 5 adet konserve, 1 adet manivela ve 1 adet balyoz, 10 adet ampul, 4 adet sargı bezi, 25 adet neşter, 3 adet cam şişe içerisinde tıbbi alkol, 1 adet ameliyat makası ele geçirilmeyi müteakip, Cumhuriyet Savcısının talimatı gereğince delil niteliğine haiz olanları muhafaza altına alınmış, diğerleri yerinde imha edilmiştir. Yol kontrol faaliyetleri (YKN) ile adli aramalar neticesinde, geçici olarak teşkil edilen 7 arama noktasında görevli personel tarafından 726 şahıs ve 337 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi (JABS) marifetiyle, KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamaları yapılmış, operasyon bölgesi içerisindeki 14 konut ve eklentisinde adli arama faaliyeti gerçekleştirilmiş, aranmakta olan 12 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

TERÖRÜN FİNANS KAYNAĞINA DARBE

Diyarbakır Valiliği operasyonda jandarma ekipleri tarafından elde edilen uyuşturucu ile ilgili bilgiler de paylaştı. Terörün finans kaynağı olan uyuşturucuya büyük darbe vurulduğu belirtilen açıklamada, "Narko-terörizmle mücadele faaliyeti kapsamında, icra edilen temas arama faaliyetleri neticesinde, piyasa değeri 27 milyon 130 bin TL olan 1 ton 772,5 kilogram toz ve 55 kilogram kubar olmak üzere toplam 1 ton 827,5 kilogram esrar maddesi ele geçirilmiş olup, Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince, uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınmıştır" denildi.