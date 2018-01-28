PKK'lılar Ukrayna'da düşürülen uçaktan Afrin yalanı üretti

Terör örgütü PYD/PKK destekçileri, Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik kara propagandalarında, Yemenli çocukları Afrinli gibi paylaşırken, Ukrayna'da düşürülen Malezya uçağını TSK'nın savaş uçağı gibi göstermeye çalıştı.

Terör örgütü PYD/PKK, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'deki terör hedeflerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nı sosyal medyadan karalamak için Ukrayna 'da düşürülen Malezya uçağını "Afrin'de düşürülen TSK 'ya ait savaş uçağı" diye paylaştı.

Örgüt destekçilerinin, sosyal medyada "Türkiye'nin Afrin'de çocukları hedef aldığı" iddiasıyla paylaştığı fotoğrafın 18 Mayıs 2015'te çekildiği ve bomba sesinden korktukları için kulaklarını kapatan Yemenli çocuklara ait olduğu tespit edildi.