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PKK'lılar çocukların bulunduğu araca tanksavarla saldırdı

AA |  02 Mart 2018 Cuma - 18:24 | Son Güncelleme : 02 03 2018 - 20:52

Afrin kırsalındaki Cinderes bölgesinde teröristlerin tanksavar füzesiyle vurması sonucu 2 kişinin öldüğü kamyonette yaralanan 3 çocuk ve bir kadın, Türk askeri tarafından kurtarılarak Hatay'da tedavi altına alındı. Saldırıda çocukları yaralanan Hamo: "Köyümüzün etrafına teröristlerce mayın döşendiğini gördük. Bunun üzerine köyden kaçmaya çalıştık ancak çoluk çocuk bindiğimiz kamyonete saldırı yapıldı. Araçta ölenler ve yaralananlar oldu. 10 çocuğum var, 3'ü yaralandı ve Türk askerince Hatay'a hastaneye getirildik. Çocuklarımın 7'si ise sınırdaki güvenli bir köyde kaldı. Allah Türk askerini muzaffer eylesin"


Suriye'nin Afrin kırsalındaki Cinderes yakınlarında  YPG/PKK'lı teröristlerin güvenli bölgeye sığınmak isteyen sivillerin bulunduğu  kamyonete tanksavarla yaptığı saldırı sonucu yaralanan 3 çocuk ve bir kadın,  Mehmetçik tarafından kurtarılarak Türkiye'ye getirildi. 
 
 
Afrin'in batısındaki Cinderes yakınlarındaki bir köyde yaşayan Hamo  ailesi, teröristlerin köylerinin etrafına mayın döşediğini gördü.
 
Bunun üzerine bazı yakınlarıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK)  terörden temizlediği güvenli köylere kaçmak isteyen aile, araçlarla Türkiye  sınırına doğru ilerlerken teröristlerin tanksavarlı saldırısına uğradı.
 
İçinde çocuk ve yaşlıların bulunduğu kamyonetin isabet alması sonucu  araçtaki 2 sivil hayatını kaybetti, çocukların da arasında yer aldığı bazı  siviller yaralandı.
 
Büyük korku yaşayan sivillerin imdadına bölgede operasyonlarını  sürdüren Türk askeri yetişti. Çevre güvenliğini aldıktan sonra sivilleri güvenli  bölgeye taşıyan Mehmetçik, yaralanan kadın ve 3 yeğeni ile onlara refakat etmesi  için çocukların annelerini Hatay'a getirdi.
 
Yaralı 3 yaşındaki Meryem, 7 yaşındaki Esra ve 13 yaşındaki Zeynep ile  30 yaşındaki Hatice Hamo, Reyhanlı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
 
"Köyümüzün etrafına teröristlerce mayın döşendi"
 
Saldırıda yaralanan 3 çocuğu ve kardeşiyle Türkiye'ye gelen Ayşe Hamo,  yaptığı açıklamada, ailesiyle Cinderes'te yaşadıklarını, YPG/PKK-DEAŞ'in baskısı  nedeniyle yerleşim yerinin yakınındaki köye kaçtıklarını anlattı.
 
Burada bir süre yaşadıklarını belirten Hamo, "Köyümüzün etrafına  teröristlerce mayın döşendiğini gördük. Bunun üzerine köyden kaçmaya çalıştık  ancak çoluk çocuk bindiğimiz kamyonete saldırı yapıldı. Araçta ölenler ve  yaralananlar oldu. 10 çocuğum var, 3'ü yaralandı ve Türk askerince Hatay'a  hastaneye getirildik. Çocuklarımın 7'si ise sınırdaki güvenli bir köyde kaldı.  Allah Türk askerini muzaffer eylesin. Bizi bu zulümden, pislikten kurtarsın. Ben  ve çocuklarım darmadağın olduk. Yaralandık hepimiz. Tüm insanlar zulüm altında."  ifadelerini kullandı.
 
Hastanede tedavisi süren 13 yaşındaki Zeynep Hamo da kaçmak için  bindikleri aracın arıza yaparak durduğunu söyledi.
 
Bu sırada aracı iteklemeye başladıklarını belirten Hamo, "O anda araca  roket isabet etti. Bir yaşlı kadının öldüğünü gördük. Kardeşim kafasından, ben  kolumdan yaralandım. Türk askeri gelip bizi bir köye geçirdi. Daha sonra da  buraya hastaneye getirdiler." diye konuştu.
 

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