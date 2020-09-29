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PKK'lı teröristler Ermenistan ve Karabağ'a taşındı

29 Eylül 2020 Salı - 16:00 | Son Güncelleme : 29 09 2020 - 16:00

Güvenlik Kaynaklarından alınan bilgiye göre; temmuz ayında varılan anlaşma uyarınca 300 PKK/YPG üyesi terörist, otobüslerle Ermenistan ve Karabağ'a taşındı.


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