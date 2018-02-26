Son dakika: Flaş Öcalan talimatı

Zeytin Dalı Harekatında bozguna uğrayan terör örgütü PKK'nın, geri çekilirken terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın poster ve resimlerini tuzaklama kararı aldığı açıklandı. İşte detaylar...
Bölgedeki kaynaklardan alınan bilgiye göre, Afrin'de bozguna uğrayarak yerleşim birimlerinden kaçan terör örgütü mensupları bölücü terör örgütü ele başı Öcalan'ın poster ve resimlerini tuzaklama kararı aldı. Terör örgütünün, Şeran bölgesinde de bombalama ve yollara mayınlama yaparak geri çekilin emri verdiği öğrenildi.