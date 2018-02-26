Son dakika: Flaş Öcalan talimatı

Zeytin Dalı operasyonunda son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. TSK'nın bozguna uğrattığı PKK/PYD'li teröristler her gün kayıp vermeye devam ediyor. Örgüt son olarak Öcalan ile ilgili bakın ne kararı aldı. Detaylar haberimizde...

