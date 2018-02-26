26 Şubat 2018 Pazartesi
İSTANBUL 
8°C / 5°C
GALERİ VİDEO
BIST 118.453 0.79 EURO 4,6660 0.06
USD 3,7790 -0.31 ALTIN 162,730 0.42
CANLI BORSA
TÜMÜ

Son dakika: Flaş Öcalan talimatı

İHA |  26 Şubat 2018 Pazartesi - 11:41 | Son Güncelleme : 26 02 2018 - 12:16

Zeytin Dalı operasyonunda son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. TSK'nın bozguna uğrattığı PKK/PYD'li teröristler her gün kayıp vermeye devam ediyor. Örgüt son olarak Öcalan ile ilgili bakın ne kararı aldı. Detaylar haberimizde...


Zeytin Dalı Harekatında bozguna uğrayan terör örgütü PKK'nın, geri çekilirken terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın poster ve resimlerini tuzaklama kararı aldığı açıklandı. İşte detaylar...
 
Bölgedeki kaynaklardan alınan bilgiye göre, Afrin'de bozguna uğrayarak yerleşim birimlerinden kaçan terör örgütü mensupları bölücü terör örgütü ele başı Öcalan'ın poster ve resimlerini tuzaklama kararı aldı. Terör örgütünün, Şeran bölgesinde de bombalama ve yollara mayınlama yaparak geri çekilin emri verdiği öğrenildi.
 
 

ETİKETLER

son dakika zeytindalı afrin sondakika PKK Öcalan öcalan talimat öcalan posteri haber haberler son haber sondakika haberi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.