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Pınar Altuğ: Deliye her gün bayram!
Pınar Altuğ, önceki gün Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Geçtiğimiz günlerde eşi Yağmur Atacan'la yaptıkları kutlamamın evlilik değil, evlilik teklifi yıl dönümü kutlaması olduğunu söyleyip durumu düzelten Altuğ, konuyla ilgili espri yapmayı ihmal etmedi.
Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından eşi Yağmur Atacan ile evlenme teklifi yıl dönümünü kutlamıştı. Oyuncu, kutlamamın evlilik değil, evlilik teklifi yıl dönümü kutlaması olduğunun altını çizdi.
Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabından eşi Yağmur Atacan ile evlenme teklifi yıl dönümünü kutlamıştı. Oyuncu, kutlamamın evlilik değil, evlilik teklifi yıl dönümü kutlaması olduğunun altını çizdi.