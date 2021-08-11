Pet şişeden lastik imal edecek!

Cotnental, 2022 yılından itibaren lastik üretiminde geri dönüştürülmüş plastik şişelerden elde edilen yeniden işlenmiş polyesterin kullanılmasına imkân tanıyor. Mekanik bir işlemle polietilen tereftalat (PET) şişelerinden elde edilecek olan bu yeni sürdürülebilir polyester iplik, lastik karkasının yapımında kullanılacak. Bu malzeme ileride tamamen geleneksel polyesterin yerini alabilir.

Özel bir mekanik



Continental, elyaf uzmanı ve tekstil üreticisi olan iş ortağı ve tedarikçisi OTIZ ile birlikte, öncesinde gerekli ara kimyasal adımlar olmadan PET şişeleri geri dönüştüren ve polyester ipliği lastiğin yüksek mekanik ihtiyaçlarını karşılayacak hale getiren özel bir teknoloji geliştirdi. İleri dönüşüm adı verilen bu süreçte PET şişeler, yüksek performanslı PET malzemeye dönüştürülüyor. Geri dönüşüm sürecinde önce şişeler ayrılıyor, kapakları çıkarılıyor ve son olarak mekanik temizleme yapılıyor. Markanın Sürdürülebilirlik Müdürü Claus Petschick, " Geleceğin döngüsel ekonomisinde atıkları birer üretim malzemesi olarak görmekteyiz. Hedefimiz çok açık: En geç 2050 yılına kadar iş ortaklarımız ve tedarikçilerle birlikte ürün ve kaynak döngülerimizi tamamen kapalı hale getirmek istiyoruz“ dedi.