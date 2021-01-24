Pergola satışları resmen patladı! Fiyatlar...

Paraguas Alüminyum Yönetim Kurulu Başkanı Büşra Labrahmi Çeşmeci, Haziran 2020’de kurdukları pergola ve modern gölgelendirme sistemleri iş kolunda kısa sürede 13 ülkeye 200 bin dolar ihracat yapar hale geldiklerini, 2021 yılı sonuna kadar da 5 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaşmayı hedeflediklerini açıkladı

Paraguas Alüminyum Yönetim Kurulu Başkanı Çeşmeci, “Sistemleri güneş enerjisi ile çalışan pergola sistemi yaptık. Sektörde ilk beşe girmek istiyoruz. Bu sadece gölgelendirme sistemi değil, yağmurdan da koruyor ve trend bu yolda ilerliyor. Yazlık evlerden yeni projelere, teraslardan turistik tesislere, restoranlardan nitelikli yapılara kadar çok fazla kullanım alanı bulunuyor. Bahçelerde, teras katlarda ve balkonlarda pergola kullanımı yaygınlaşıyor” dedi.

‘Cep’ten aç-kapa

Çeşmeci, “Pandemi ile dış alan kullanımı artınca özellikle ticari ünitelerde mekan bölme işleri arttı. Giyotin, rolling roof, biyoklimatik, çift cam, katlanır cam ve pergola sistemleri kullanılıyor. Cep telefonu uygulamaları ile dünyanın her yerinden sistemleri yönetebiliyorsunuz. Ayrıca istenen boyutta aktivite çadırları kurabiliyoruz. Libya ’ya ihraç ettiğimiz her biri 150-200’er metrekarelik 6 çadır sahra hastanesi oldu” dedi.

İlk hedef ihracat

Çeşmeci, “Kaliteli ve nitelikli ürünlerle Türkiye’yi iyi tanıtmak istiyoruz. Azerbaycan , Türki Cumhuriyetler, Bosna Hersek gibi ülkelere açılacağız. Malta küçük bir ülke ama potansiyeli çok yüksek. Fas’ta uygun fiyat deyince akla Türk ve Çin malları gelir. Projelerde Türk inşaat malzemesi kullanıyoruz. Aralık ayında Mısır ’a ilk distribütörlüğümüzü verdik” dedi.

Çeşmeci, “Türki Cumhuriyetler ve Macaristan da eklendiğinde 800 milyona hitap ederiz. Afrika gelecek vaat ediyor. Pazar, Tanca Limanı’ndan başlıyor. Cebelitarık’ın altından tren yolu yapılması düşünülüyor. Dolayısı ile Fas’tan tüm Afrika’ya Türk malı satabiliriz” diye konuştu.

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