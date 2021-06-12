1 Haziran'dan itibaren başlayan kademeli normalleşme süreci devam ediyor. Hafta sonu yasağı pek çok vatandaşın gündeminde. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi merak ediliyor. Tedbirlerin esnetilmesiyle birlikte pek çok kişi pazar günleri yasakların devam edip etmediğimi araştırıyor. Peki, Pazar günü yasak var mı? Pazar yasağı kalktı mı? Pazar günü seyahat edilebilir mi? Pazar günü sokağa çıkma yasağı saatleri...

Türkiye'de 1 Haziran itibariyle devreye alınan kademeli normalleşme sürecinin ikinci aşaması devam ediyor. Salgınla mücadelede alınan tedbirler büyük oranda esnetilmişti. Bu hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın yurt dışı temasları nedeniyle Kabine toplantısı yapılamadı. Hükümet tarafından daha önce alınan tedbirlerin devam edeceği açıklandı. Pek çok kişi de bu pazar uygulanacak sokağa çıkma yasağının detaylarını araştırıyor. Peki, Pazar günü yasak var mı? Pazar yasağı kalktı mı? Pazar günü seyahat edilebilir mi? Pazar günü sokağa çıkma yasağı saatleri...

HAFTA İÇİ HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ!

Türkiye'de 1 Haziran'dan itibaren başlayan kademeli normalleşme süreci devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre; Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri 22.00-05.00 saatlerinde, pazar günleri ise cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te tamamlanacak.

PAZAR GÜNÜ YASAK VAR MI?

Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri Genelgesi'ne göre, hafta sonu sokağa çıkma yasağı cumartesi gündüz uygulanmayacak.

12 Haziran Cumartesi akşamı sokağa çıkma yasağı saat 22.00'da başlayacak. 13 Haziran Pazar günü kısıtlama kesintisiz sürecek. Kısıtlama 14 Haziran Pazartesi sabahı 05.00'te bitecek.

PAZAR GÜNÜ SEYAHAT EDİLEBİLİR Mİ?

Haziran ayı kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; sadece sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulanacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre içerisinde şehirler arası seyahate ilişkin herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyecek. Şehirler arası seyahat kısıtlamasının istisnaları;.

- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın uçak, tren, otobüs gibi toplu taşıma vasıtalarıyla yapacakları şehirler arası seyahatler için ayrıca seyahat izni alması istenmeyecek, şehirler arası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz etmeleri yeterli olacaktır. Bu durumdaki kişilerin şehirler arası toplu taşıma vasıtaları ile ikametleri arasındaki hareketlilikleri, kalkış-varış saatleriyle uyumlu olmak kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır..

- Zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili Bakanlık ya da kamu kurum veya kuruluşu tarafından görevlendirilmiş olan kamu görevlilerinin (müfettiş, denetmen vb.) özel veya resmi araçlarla yapacakları şehirler arası seyahatlerine, kurum kimlik kartı ve görevlendirme belgesini ibraz etmeleri kaydıyla izin verilecektir.

- Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat etmek amacıyla herhangi bir cenaze yakınının e-devlet kapısındaki İçişleri Bakanlığına ait e-Başvuru veya ALO 199 sistemleri üzerinden yapacakları başvurular (yanında akraba konumundaki 9 kişiye kadar bildirimde bulunabilecektir) sistem tarafından vakit kaybetmeksizin otomatik olarak onaylanarak cenaze yakınlarına özel araçlarıyla seyahat edebilmeleri için gerekli seyahat izin belgesi oluşturulacaktır..

Cenaze nakil ve defin işlemleri kapsamında başvuru yapacak vatandaşlarımızdan herhangi bir belge ibrazı istenilmeyecek olup Sağlık Bakanlığı ile sağlanan entegrasyon üzerinden gerekli sorgulama seyahat izin belgesi düzenlenmeden önce otomatik olarak yapılacaktır..

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın özel araçlarıyla şehirler arası seyahate çıkmamaları esastır..

Ancak aşağıda belirtilen zorunlu hallerin varlığı durumunda vatandaşlarımız, bu durumu belgelendirmek; e-devlet üzerinden İçişleri Bakanlığına ait e-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden Valilik/Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla da seyahat edebileceklerdir. Seyahat İzin Belgesi verilen kişiler, seyahat süreleri boyunca sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.