Paylaşılamayan miras derdine son

Miras kalan, hisseli ve boşanmadan doğan gayrimenkul paylaşım sorunları, mal paylaşımıyla ilgili ihtilaflar artık kısa sürede çözülüyor. Hatta mahkemeye başvurmadan ve arada kırgınlık oluşmadan...

Türkiye’de anlaşmazlıkların en çok yaşandığı konuların başında miras paylaşımı geliyor. Bu yüzden kardeş kardeşe dahi düşman olabiliyor. Mahkemeler, yıllarca süren dargınlıklar ve kırgınlıklar... Bunun yanında hukuki sürecin uzun yıllar alması paylaşılacak maldan bu süre içinde elde edilebilecek kârı ve kazanımı da alıp götürüyor.

MADDİ KAYBI DA VAR

Örneğin; gayrimenkulle ilgili ihtilaf (anlaşmazlık) varsa kira alınamıyor, paylaşım yapılamıyor, mülkün üzerine çivi dahi çakılamıyor. Çünkü mahkeme tedbir koyuyor. Avukat vekalet ücreti, bilirkişi ücreti, gayrimenkulü kullanamamaktan doğan zarar, satılamadığı için kaçan fırsatlar ve kira kaybı cabası... İşte bu kayıpların önüne geçmek artık mümkün.

MAHKEMESİZ ÇÖZÜM

Miras kalan mülkler, hisseli gayrimenkuller, anlaşmazlıklar artık mahkemeye başvurmadan çözülebiliyor. Bunun da çaresi işçi-patron anlaşmazlığını çözmek için 1 Ocak 2018 itibarıyla devreye giren ‘arabuluculuk’ müessesesi. Adliyelerdeki arabuluculuk bürolarına başvurarak avukat arabulucu ile irtibata geçmek mümkün oluyor.

TEMYİZ EDİLEMİYOR

Arabulucular, mülk paylaşımıyla ilgili anlaşma metnini hazırlıyor. Bu metin uzlaşmaya dayalı olduğu için temyiz edilemiyor. Yani bağlayıcı. Davası mahkemede devam edenlerin de başvurabildiği arabulucular anlaşmazlığı kısa sürede çözüyor. Miras kavgasına arabuluculukla son verildiğine dikkat çeken Avukat Arabulucu Filiz Metin yaşanan örnek bir olayı şu şekilde özetledi:

UCUZA SATIŞ ENGELLENDİ

“Bir çiftin oldukça değerli 1 adet gayrimenkulü ve üzerinde bir fabrikaları vardı. Bu çift yaşanan bir kazada aynı anda vefat ettiler. Geride kalan 3 mirasçısı o gayrimenkulü ve üzerindeki fabrikayı işbirliği içinde yönetemediler. Bu aşamada aslında avukatlık hizmeti için tarafımıza başvurulması üzerine, yalnızca arabuluculuk toplantısı ve 1.5 aylık bir sürede yapılan müzakereler ardından taraflar arasında anlaşma sağlanarak, gayrimenkulün (malvarlığının) düşük bir bedelle satışı engellendi, tarafların şahsi beklentileri de dikkate alınarak, tüm tarafların sonuçtan mutlu olduğu bir çözüm üretildi.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Gayrimenkul paylaşımı için arabulucuya başvuru yapılıyor.

Gayrimenkulün piyasa değeri, imar ve tapu durumu araştırılıyor.

Tarafların talepleri ayrı ayrı dinleniyor ve raporlanıyor.

Gayrimenkulün nasıl paylaşılacağı bir anlaşma metni ile düzenleniyor.

Söz konusu anlaşma metni (tutanak) mahkemede şerh ettiriliyor.

Şerh ettirilen metin mahkeme (ilam) hükmünde oluyor.

Uzlaşmaya dayalı olduğu için temyize gidilemiyor.

BABA YADİGARI SATILMADI KIRGINLIK OLMADI

Bazen paylaşılan bir malın piyasa değerinden çok manevi değeri ön plana çıkabiliyor. Bu yüzden çocuklar aynı anda o malı talep edebiliyor. Bu yüzden de ciddi tartışmaların yaşandığına şahit oluyoruz. Arabulucu Filiz Metin bu konuda da şu yaşanmış olayı anlattı: “Vefat eden babanın gençliğinden beri özenle sakladığı, maddi değer olarak düşük bir aracı (baba yadigarı) edinme isteği mirasçılar arasında tartışma konularından biri haline gelmişti. Taraflardan ikisi de bu aracı ısrarla istiyordu ve ‘Bu araçta anılarım var’ diyordu. Arabuluculuk toplantısında aracın her yıl biri tarafından kullanılması konusunda anlaştılar. Böylece baba yadigarı satılmadı ve taraflar çözümden memnun kaldı. En önemlisi mahkemelik olmadıklarından aralarında bir kırgınlık oluşmadı.” (Posta)