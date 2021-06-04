Paranız boşa gitmesin! Mutlaka bunu kontrol edin, iptaller...

Paranızın boşa gitmemesi için mutlaka araştırma yapmakta fayda var. Koronavirüs pandemisi devam ederken ülkeler aşı olanlara, Covid geçirenlere ve negatif test sonucu gösterenlere kapılarını açmaya başladı. Ancak sertifikalar nereden alınır, hangi ülkelerde hangi kurallar geçerli? İşte detaylar...

Pandemiyle dünyada tüm ülkeler birbirine kapılarını kapatmış olsa da aşılarla birlikte kapılar açılmaya başladı ve hayat eski haline dönüyor. Bu yaz, ülkelere giriş çıkışlar hızla değişse de çoğu kişi için serbest oldu. Avrupa Birliği'nin 27 üye ülkesinde ve AB üyesi olmayan ülkelerde de artık tatil yapılabiliyor. Ancak hala kafa karışıklıkları sürüyor. İşte bu yaz dikkat etmeniz gerekenler...

NE ZAMAN GİDİLEBİLECEK?

Fransa, İtalya, Ziyaret edilen ülkeye göre değişiklik gösterse de birçok ülke aşı sertifikasıyla girişleri kabul ediyor. 20 Mayıs'ta alınan kararın haziran sonu kesinleşmesi bekleniyor. AB çapındaki politikalar henüz sonuçlanma aşamasındayken, bazı Avrupa ülkeleri sınırlarını belirli koşullar altında Avrupalı ??olmayan gezginlere açtı. Bu ülkeler arasında Yunanistan İspanya ve İzlanda yer alıyor.

AŞILANMA NASIL BELGELENECEK?

"AB Dijital Covid Sertifikası" kapsamında aşı sertifikası (ya da aşı kartı) olanlar ülkelere giriş çıkış yapabilecek. Aşı sertifikası sahibinin AB onaylı bir aşıyla tam olarak aşılandığını dijital olarak kanıtlaması gerekiyor. Yani her iki doz aşıyı da yaptıranlar dahil olacak. AB onaylı aşılar arasında Johnson & Johnson, Moderna ve Pfizer-Biontech yer alıyor.

AŞI SERTİFİKASI NEREDEN ALINIR?

Her iki doz aşı olanlar aşı sertifikalarını/kartlarını e-nabız'dan ya da Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasından alabilir. Ancak tek doz aşılarda aşı kartı oluşturulmuyor.

COVID TESTİ GEREKLİ OLACAK MI?

Bir Covid-19 testi gereksinimi, tamamen nereye gittiğinize bağlı olarak değişebilir. İngiltere , bazı ziyaretçilerin varıştan önce ve sonra Covid testini şart koşuyor. Sırbistan Türkiye'den aşı sertifikasıyla gelenlere test uygulamıyor. Bu kural tamamen gidilen ülkeye göre değişiklik göstermektedir.

REZERVASYON İPTALLERİ NE OLACAK?

Bu, tamamen rezervasyon yaptığınız hava yolu, otel veya tur operatörü gibi seyahat tedarikçisine bağlı olacak. Çoğu hava yolu şirketi, pandemi sırasında iptal veya yeniden rezervasyon ücretlerini uygulamama konusunda çok esnek olmasına ve bazıları belirli değişiklik ücretlerini ortadan kaldırmasına rağmen, hava yolculuğu talebi güçlenmeye devam ederse esnekliklerinin ne kadar süreceği belli değil.

Tatil rezervasyonlarında ve tur şirketlerinden aldığımız bilgiye göre eğer rezervasyon kurum tarafından iptal ediliyorsa para iadesi gerçekleştiriliyor. Ücretsiz iptal otellerde de tarihe göre iptaller yapılabiliyor.

Hava yolu, otel, tur operatörlerinin değişen iptal ve iade politikalarını kesinlikle gitmeden araştırmalısınız.

* Varıştan en az 14 gün önce düzenlenmiş 2 doz Covid 19 aşı sertifikasına sahip olunması gerekirken, Covid geçirenler için de iyileşme sertifikası isteniyor.

SEYAHAT SİGORTASINDA BUNA DİKKAT

Seyahat sigortaları da yurt dışına giderken genelde seyahat boyunca ve herhangi bir hastalık detayı olmadan yapılıyordu. Ancak garantiye almak için birçok ülkenin de Covid'in de içinde dahil olduğu sigortaları varsayarsak Covid seyahat sigortası yaptırmanız ülkelere girişinizi kolaylaştıracaktır.

Covid seyahat sigortalarında tıbbi kapsam ve ek konaklama veya ulaşım gibi pandemi ile ilgili aksaklıkları kapsayan poliçeler yer alıyor.

TÜRKİYE'YE GİRİŞLERDE NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Covid 19 küresel salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti resmi otoritelerince Türkiye’ye girişlere ilişkin aşağıdaki kararlar alındı:

Bangladeş, 1- Afganistan Brezilya , Güney Afrika Hindistan , Nepal, Pakistan , Sri Lanka’dan gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilerden Türkiye’ye varış saatinden en fazla 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek ve bu kişiler valiliklerce belirlenecek yerlerde 14 gün süreyle karantinaya alınacaktır. Brezilya ve Güney Afrika’ya olan uçuş yasakları bu çerçevede sona erdi.

İran, 2- Birleşik Krallık Mısır ve Singapur ’dan gelen kişilerden girişten en fazla 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek.

3- İlk iki maddede yer almayan ülkelerden Türkiye’ye girişlerde, girişten en az 14 gün önce aşı yaptırıldığına ve/veya Covid-19 hastalığının son 6 ay içinde geçirildiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacak. Bu ülkelerden Türkiye’ye girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığın geçirildiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat öncesinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı yeterli görülecek.