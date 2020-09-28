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Pandemiyi hiçe saydılar! 150 kişilik parti...
İş insanı Caner Karaloğlu, pandemi döneminde 150 kişiyle doğum günü partisi düzenledi. Karaloğlu'nun Yeniköy’deki villasına Şevval Şahin ve Şeyma Subaşı gibi isimler de geldi. Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre; sosyetik iş insanı Caner Karaloğlu, önceki gece Yeniköy'de kendisine ait olduğu iddia edilen villada pandemi kurallarını hiçe saydı. Karaloğlu, yaklaşık 150 kişilik ekiple doğum günü partisi yaptı.