Pandemi, şirketlerdeki İK anlayışını da değiştirdi

Pandemi sonrası şirketlerden işveren markası atağı. Pandemi sonrası işveren markası yatırımları hız kazandı.15 milyon Euro’luk pazar için imzalar atıldı.

Corona virüs pandemisi tüm dünyada iş ve çalışma anlayışlarını değiştirirken çalışanların eski motivasyonlarına kavuşmaları, yeni şartlara uyum sağlamaları için global şirketler de harekete geçti. Başta Avrupa merkezli firmalar olmak üzere onlarca global şirket, tüm dünyada çalışanlarının motivasyonlarını tekrardan sağlamak ve aynı çalışma verimliliklere ulaşabilmek için işveren markası bütçelerini artırdılar. Şirketlerin çalışanlarına yönelik hizmet üreten işveren markası iletişim ajansları şu günlerde Avrupa ülkelerinde yoğun mesai harcıyorlar.

Türkiye’de işveren markası

Yetenek savaşlarının artması ve değişen çalışma beklentileri doğrultusunda son yıllarda Türkiye’de de oldukça popüler hale gelen işveren markası kavramı kapsamında firmalar, insan kaynakları fonksiyonlarına geçmişe kıyasla çok daha fazla önem vererek çalışılmak için en iyi iş yeri olma yolunda çalışmalar yapıyorlar. Çalışma ortamlarını iyileştirerek yetenekleri bünyelerine dahil etmeye çalışıyorlar.

Yıllık 15 milyon Euro’luk pazar