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Pandemi saç trendlerini de değiştirdi

26 Haziran 2021 Cumartesi - 9:42 | Son Güncelleme : 26 06 2021 - 9:42

Pandemi saç trendlerini de etkiledi. Yaşam tarzlarının şekil değiştirmesi, koronavirüs tedbirleri ve evden çalışma modeli saçların uzunluklarından renklerine kadar farklı bir saç modası yarattı. Ünlü şarkıcı Tarkan’ın son paylaşımındaki uzun saçlı hali ünlü saç tasarımcılarının “uzun saçlı erkekler, kısa saçlı kadınlar” trend tanımını bir kez daha doğrulamış oldu.


Kuaför Ersin Seçilmiş bu yılın saç trendlerini ve pandeminin etkisini değerlendirdi. 
 
Seçilmiş; “Pandemi nedeniyle erkekler saçlarını uzattı, biz de buna bağlı olarak yılın uzun saç trendlerini belirledik. Uzun erkek saçlarında hareketli ve katlı kesimlerin daha belirgin durmasını sağlamak için doğal ışıltılı renklerle tamamlanan maskülen bir tarz oluşturduk. Bu da erkek saç modasında yeni bir dönemi başlattı. Şu günlerde birçok ünlünün sosyal medya hesaplarında bu uzun saç tarzını görüyorum. Örneğin en son dünya starımız Tarkan’ın bir paylaşımında buna tanık oldum.  Kadınlar ise durum tam tersi değişti.  Fön, kesim ve boya işlemlerini tekrarlamanın güçlüğünden ve özellikle evden çalışan kadınların katıldıkları çevrimiçi toplantılarda bakımlı ve şık görünmeleri gerekliliği onları kısa saça yönlendirdi. Kısa saçın avantajlarını daha fazla yaşayan kadınlar böylece kısa saç trendlerini yakından takip etmeye başladı”dedi. 
 
 
Ersin Seçilmiş, bu yıl  BTC One Shot Hair’ın ilk 100’üne seçildi. 

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