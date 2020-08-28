Panamera yenilendi, hibrit versiyon geldi

Porsche, yeni 630 PS Panamera Turbo S ile performans isteyenlere yönelik bir versiyon üretti. . Panamera ailesinin en performanslı modeli Panamera Turbo, öncekinin performans değerlerini oldukça geride bırakacak. Porsche aynı zamanda, E-Performance stratejisini takip ederek 560 PS sistem güç çıkışı sunan, tamamen yeni bir çekiş düzenine sahip Panamera 4S E-Hybrid modeli şarjlı elektrikli hibrit otomobilleri yelpazesine ekledi. Önceki hibrit modellerle kıyaslandığında, tamamen elektrikli menzil yüzde 30’a kadar artırıldı.

3,1 saniyede 100 km/sa hız

630 PS güç ve 820 nm tork değerine sahip yeni Panamera Turbo S, içten yanmalı motora sahip önceki turbo modele kıyasla 80 PS daha fazla güç ve 50 Nm daha fazla tork üretiyor. Turbo S modeli Sport Plus modundayken 0 – 100 km/sa hızlanmasını 3,1 saniye içerisinde tamamlıyor. Weissach’ta geliştirilen ve Zuffenhausen’da üretilen, önceki modellerden aşina olunan 4 litrelik V8 çift turbolu motor, otomobilin 315 km/sa’lik maksimum hıza ulaşabilmesi için yenilenmiş.

Nürburgring’in yeni rekorcusu

Yeni Panamera Turbo S performansını Nürburgring Nordschleife pistinde gösterdi. Test pilotu Lars Kern zorlu yarış pistinde 20,832 kilometre uzunluğundaki turu tam olarak 7:29.81 dakikada tamamladı.Panamera GTS modelindeki V8 çift turbolu motor, güç sağlama odaklı olarak optimize edilmiş. Yeni Panamera GTS 480 PS ve 620 Nm güç değerleriyle bir önceki versiyonuna göre 20 PS daha fazla güçlü konumda. Güç çıkışı, motor hız sınırına doğru sürekli olarak artış gösteriyor. Yeni Panamera ve Panamera 4 modelleri artık dünyadaki tüm pazarlarda, önceki modellerden aşina olunan 2,9 litre V6 çift turbolu motor ile donatılmış. 330 PS ve 450 Nm üreten otomobilin performansında bir değişiklik olmayacak.

54 km elektrik menzilli 4S E-Hybrid

Porsche, yeni Panamera 4S E-Hybrid modeli ile daha performans odaklı şarjlı hibrit model sunacak. Sekiz vitesli, çift debriyajlı PDK şanzıman ve 440 PS güç üreten 2,9 litre V6 çift turbolu motora entegre edilmiş 100 kW (136 PS) elektrikli motorun kombinasyonu toplamda 412 kW (560 PS) değerinde bir güç çıktısı ve 750 Nm’lik toplam sistem torku sunuyor. 0 – 100 km/sa hızlanması 3,7 saniyede tamamlayan otomobil 298 km/sa maksimum hıza ulaşabiliyor. Toplam batarya kapasitesi, optimize hücreler kullanan önceki hibrit modellere kıyasla 14,1’den 17,9 kWh değerine yükseltilmiş. 4S E-Hybrid, tam elektrikli modda WLTP EAER City’ye göre (NEDC: 64 km’ye kadar) 54 km’ye varan menzile sahip.

Hibrit Türkiye’de de satılacak

Panamera artık standart olarak sunulan, yol işareti tanımaya sahip Şerit Takip Asistanının yanı sıra, Gece Görüşü Desteği, Şerit Değiştirme Asistanı, PDLS Plus ile LED matrix farlar, Çevre Görüş Kamerası ile Park Desteği ve Head-Up gösterge gibi geniş kapsamlı yenilikçi aydınlatma ve yardım destekleri de sunuyor.Yeni Panamera, Panamera 4, Panamera 4 E-Hybrid, Panamera 4 Executive modelleri Aralık ayında Türkiye’de satışa sunulacak.