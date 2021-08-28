Özlem Üngör kimdir, aslen nereli? İşte Üngör’ün hayatı…

Şair Kemal Çiçek tarafından Dağlıca ve Iğdır baskınlarının ardından kaleme alınarak Jandarma Bandosu solisti Özlem Üngör tarafından yorumlanan “Şehidim” isimli şiir, kısa sürede Türkiye’nin gündemine oturdu.

Özlem Üngör kimdir?

Karadeniz türkülerini ustaca yorumlayan, Ankara Üniversitesi Devlet konservatuarı Opera bölümü mezunu Üngör bir dönem Türk Silahlı kuvvetlerinde astsubay olarak görev yaptı. Özlem Güngör TRT bünyesinde sanatsal faaliyetlerini başarı ile sürdürüyor.

Ankara’da doğumlu olan Üngör baba tarafından Artvin, anne tarafından Rize’lidir.

Konservatuvar eğitimi sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri Bando Komutanlığı bayan solist sınavı açtığını öğrendi ve yazılı sınav, ardından mülakat ile orduya bayan solist olarak Astsubay rütbesiyle başladı.

Şehidim eserinin çıkış sürecini ise Üngör verdiği bir röportajda şu sözlerle aktardı:

Türk Silahlı Kuvvetlerinde son yılımdı. Milli duygular her Türk evladında olduğu gibiydi ama Asker olunca çok daha maneviyatı ağır bir duygu içinde oluyorsunuz. O dönemde de fazla sayıda şehit haberleri gelmeye başlamıştı. 2012 yılında Dağlıca’da 15 asker, ertesi gün Diyarbakır’da 15 polis şehit edilmişti. Çok üzgündüm şehitler içinde bir hafta önce konuştuğum komutanlar da vardı. Söz yazarı akrabam Kemal Çiçek ile telefonda konuşurken, şehitler için bir şeyler yapmak istediğimi, içimdeki hüznü müzikle onlara ithaf etmek istediğimi söyledim. Sağ olsun daha evvel yazdığı bir şiiri yolladı bana ve piyano başına oturdum. İlk denemede introsu ve melodisi bugünkü haliyle çıkıverdi. Aynı gece youtube’a yükledi Kemal ağabeyim. Ertesi gün 2 milyon tıklanmıştı. Şehitlerimiz için, içimden gelen hüznün yansıması oldu Şehidim eseri. Buradan da tekrar Tüm şehitlerimize rahmet diliyorum.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde 7 yıl bando, 3 yıl istisnai memurluk ardından, TRT kurumunun açmış olduğu sınava girdi ve şu an bir solist olarak müziğine devam ediliyor.