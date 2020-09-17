Özel olarak geliştirildi! Alabora olması durumunda kendini döndürüyor

Savunma Sanayii Başkan İsmail Demir, amfibi deniz piyadelerinin ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak geliştirilen Zırhlı Amfibi Hücum Aracı'nın (ZAHA) kendini düzeltme testinin başarıyla tamamladığını duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter hesabından Zırhlı Amfibi Hücum Aracı (ZAHA) hakkında bilgi vererek alabora olması durumunda kendini döndürme özelliğine sahip olduğunu ve testlerin başarıyla tamamlandığını belirtti.

Demir açıklamasında, "Amfibi deniz piyademizin ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak geliştirilen Zırhlı Amfibi Hücum Aracı'nın (ZAHA) mühendislik doğrulama faaliyetlerinde önemli bir aşama olan kendini düzeltme testi başarıyla tamamlandı.

ZAHA'lar zorlu hava koşullarında denizde alabora olması durumunda, içerisinde bulunan mürettebata zarar vermeden ve ilave bir sistem kullanmadan kendini döndürme özelliğine sahip.

Bu test ile doğrulama faaliyetleri tamamlandı ve artık kalifikasyon testlerine başlanıyor" ifadesini kullandı.