Özel öğretim kursları ne olacak, açılacak mı?

Özel öğretim kursları ne zaman açılacak? Özel öğretim kursları kapanacak mı 2020? Soruları okulların açılış tarihinin belli olmasının ardından merak edilen konular arasına girdi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılışıyla ilgili Bilim Kurulu tavsiye kararlarını geçtiğimiz günlerde duyurdu. Bakan Selçuk tarafından yapılan açıklamada, "31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz. Dileyen özel okullar 17 Ağustos itibarıyla uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek" dedi. Bu açıklamanın ardından gözler özel öğretim kurslarının duruma çevrildi. Özel öğretim kursları ne olacak, kapatılacak mı?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Okulların açılış tarihi için 31 Ağustos tarihini işaret etmiş, "Bakanlık olarak tüm süreç boyunca sahada ve okullarımızda olacağız." diyerek, Kovid-19 tedbirleriyle başlayacak yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin açıklama yaptı. Özel okul ve devlet okullarının açılış tarihiyle ilgili yapılan açıklamaların ardından özel öğretim kurslarının akıbeti merak konusu oldu. Özel öğretim kursları ne olacak, kapatılacak mı?

ÖZEL ÖĞRETİM KURSLARI DEVAM EDECEK Mİ?

Bilim Kurulu toplantısının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz. 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda, aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime başlanacak. Dileyen özel okullar 17 Ağustos itibarıyla uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek." açıklamasını verdi.

Öte yandan 2019 yılının başların yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Milli Eğitim Bakanlığı, olası mağduriyetleri önlemek için özel öğretim kurslarının 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren kapatılmasına ilişkin tüm çalışmalarını tamamladı. Bu kapsamda 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda değişiklik öngören çalışmanın yasalaşmış olması sonucunda özel öğretim kursları kapanacak. Bu nedenle veli ve öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren özel öğretim kurslarının yeni öğrenci kaydı yapmamaları ve bursluluk sınavı yapmamaları gerekmektedir. Örgün eğitim çağındaki öğrencilere okullarda, mezun öğrencilere ise halk eğitimi merkezlerinde ücretsiz olarak destekleme ve yetiştirme kursları verilmeye devam edecek."