Özel eğitim okulları açılacak mı? Özel eğitim okullarında yüz yüze eğitim nasıl yapılacak, kaç gün okula gidilecek, bütün sınıflar mı okula gidecek?

Özel eğitim okulları açılacak mı, ne zaman açılacak? "Milli Eğitim Bakanlığı, özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin devam ettiği okullarda ve sınıflarda 26 Ekim itibarıyla yüz yüze eğitime geçilmesi kararlaştırıldı. Son dakika haberine göre özel eğitim gören öğrenciler beş gün yüz yüze eğitim yapacak."

Özel eğitim okulları ne zaman açılacak, sorusu yanıt buldu. Milli Eğitim Bakanlığı okullarda yüz yüze eğitim aşamanın başlaması için 2 Kasım Pazartesi tarihini belirlemişti. Buna göre, resmi ve özel ortaokul 5. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati, imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati uygulanmasına karar verilmişti.

Ayrıca lise 9. sınıflarda da haftada 2 gün toplam 16 ders saati yapılması kararlaştırılmıştı. 3. aşamanın detayları belli oldu.

ÖZEL EĞİTİM OKULLARINDA YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK?

Bakanlık özel eğitim okullarında da yüz yüze eğitime geçilmesi yönünde karar verdi. MEB’in son kararına göre, özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler bütün sınıflarda 26 Ekim itibariyle yüze eğitime başlayacak. MEB’den yapılan açıklamaya göre özel eğitim gören öğrenciler haftanın 5 günü okula gelerek eğitim görecek."