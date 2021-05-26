Oyuncu Fatih Koyunoğlu'ndan genç kadına cinsel saldırı!

'Doğduğun Ev Kaderindir' adlı dizide yer alan oyuncu Fatih Koyunoğlu, iddiaya göre Kadıköy’de bulunan bir eğlence mekanında tanıştığı kendisi gibi tiyatrocu olan Seda Çakmaksoy’a cinsel saldırıda bulundu. Ünlü oyuncunun 10 yıla kadar hapsi isteniyor.

Doğduğun Ev Kaderindir adlı dizide yer alan oyuncu Fatih Koyunoğlu, iddiaya göre kendisi gibi tiyatrocu olan Seda Çakmaksoy'a cinsel saldırıda bulundu. Sabah gazetesinin haberine göre; Kadıköy'de bulunan bir eğlence mekanına giden oyuncu Fatih Koyunoğlu, aynı mekanda bulunan Seda Çakmasoy ile tanışmak istedi. Gürültü sebebiyle konuşamadıklarından dolayı mekandan birlikte ayrılan ikili, yakın yerde bulunan ve ünlü oyuncunun da ortağı olduğu tiyatro binasına gitti.

TİYATRO SOHBETİ BAHANE OLMUŞ

Kendisi gibi ünlü oyuncunun da tiyatroyla ilgilenmesinden kaynaklı sohbet etmek isteyen Seda Çakmaksoy, bir süre sonra beklemediği bir tepkiyle karşı karşıya kaldı. Alkol ün de etkisiyle oyuncu Fatih Koyunoğlu, Seda Çakmaksoy'a sarılarak genç kadını öpmeye çalıştı. Genç kadının bu durumu reddederek amacının sadece tiyatro üzerine sohbet etmek olduğunu söylemesi üzerine ünlü oyuncu, genç kadından özür diledi.

ISRARLA DEVAM ETMİŞ

Bir süre tiyatro üzerine sohbet ettikten sonra oyuncu Fatih Koyunoğlu'nun tekrar genç kadını öpmek istemesi üzerine Seda Çakmaksoy binadan çıkmak istedi. O esnada apartman boşluğuna doğru ilerleyen Seda Çakmaksoy'un yanına gelerek cinsel saldırıda bulunan oyuncu Fatih Koyunoğlu, genç kadının sert tepki vermesi üzerine peşinden giderek genç kadını taciz etmeye devam etti. Bunun üzerine kamera olduğunu söyleyen genç kadın, hızla olay yerinden uzaklaştı.

10 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Yaşananlardan sonra Seda Çakmaksoy'un oyuncu Fatih Koyunoğlu'ndan şikayetçi olması üzerine ünlü oyuncu hakkından 'Cinsel saldırı' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davanın 3. Celsesi de görüldü. Duruşmaya müşteki Seda Çakmaksoy ile sanık Fatih Koyunoğlu ve taraf avukatları katıldı.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Duruşmada müşteki Seda Çakmaksoy, sanığın cezalandırılmasını talep ederken, sanık Fatih Koyunoğlu ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek olay gününden 3 gün sonra müştekinin kendisiyle bir kafede 4 saat boyunca oturup çay içtiğini, iddia edilen olaylar yaşansaydı müştekinin kendisiyle bu şekilde oturmamasının gerektiğini söyledi.

DAVA ERTELENDİ

Duruşma sonu mahkeme, savcının mütalaasını hazırlaması için süre verilmesine karar vererek davayı ileri bir tarihe erteledi.