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Oyuncu Ebru Şahin, Cedi Osman'a evet dedi!

Oyuncu Ebru Şahin, Cedi Osman'a evet dedi! Ünlü oyuncu Ebru Şahin, yaklaşık bir yıldır birliktelik yaşadığı milli basketbolcu Cedi Osman'dan gelen evlilik teklifini kabul etti.
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