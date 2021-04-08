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Oyuncu Ayşegül Çınar’ın başı dertte! Uyuşturucu madde...
Oyuncu Ayşegül Çınar’ın evini basıp araçla takip eden eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu, kendisini yakalamak isteyen emniyet güçlerine tüfekle direndi. Polis, Çalıkoğlu’nu durdurmak için aracının lastiğine ateş etti. Aracında uyuşturucu madde bulunan oyuncu Ayşegül Çınar, bu durumdan eski erkek arkadaşı Furkan Çalıkoğlu’nu sorumlu tutmuştu. İki eski aşık arasında başka bir olayın daha yaşandığı ortaya çıktı.