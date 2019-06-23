Oylarını kullanıp yollara düştüler!

Oylarını kullanan vatandaşlar yola çıkarken, trafik durma noktasına geldi. İstanbul 'un çıkış noktalarında oluşan trafik yoğunluğu havadan da görüntülendi.

Vatandaşlık görevlerini yerine getirmek için yıllık izinlerinden feragat ederek İstanbul’a gelenlerin dönüş yolculuğu başladı. Oylarını kullanan vatandaşlar, tatillerine devam etmek için yeniden yollara düştü.