Oy pusulasında ittifak görünecek

Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin oy pusulasında, adayların isimleri ile birlikte, o adayı destekleyen partilerin amblemleri de yer alacak. Seçim barajı ise yine yüzde 10 olacak.

AK Parti ile MHP arasında kurulan ‘Millî Mutabakat Komisyonunun’ seçim ittifaklarına imkan veren düzenleme konusundaki çalışmasında sona gelindi. Her iki parti, hem cumhurbaşkanlığı seçiminde hem de milletvekili seçiminde ittifakı öngörecek düzenlemeler konusunda büyük oranda anlaşma sağlandı. Yerel seçimlerde ittifak görüşülmezken dar bölge seçim sistemi de rafa kaldırıldı.

AYRI PUSULALAR

Edinilen bigiye göre, Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin oy pusulası ile milletvekili seçimleri oy pusulası ayrı olacak. Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin oy pusulasında, adayların isimleri ile birlikte, o adayı destekleyen partilerin amblemleri de yer alacak. AK Parti kurmayları, "Sayın Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Sayın Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıkladı zaten. Bu durumda, oy pusulasında Sayın Erdoğan’ın isminin altında hem AK Parti’nin hem de MHP’nin amblemi yer alacak" açıklamasını yaptı.

MİLLETVEKİLİ İTTİFAKI

Milletvekilleri seçimlerinde de yine hangi partilerin ittifak yaptığı pusulada görünecek. İttifak yapan partiler, oy pusulasında kendi amblemleri ile yer alacak. Ayrıca, bu amblemlerin üzerine ittifak yaptıklarını gösterir ayrı bir amblem daha bulunacak. MHP ve AK Parti’nin ittifak çalışmasında seçimlere, her partinin ayrı milletvekili adayı listesi ile girmesi de öngörülüyor. Yerel seçimde ittifak yapılmayacağı kesinleşirken, dar bölge seçim sisteminin de önümüzdeki seçim için rafa kaldırıldığı belirtiliyor.

BARAJ YÜZDE 10