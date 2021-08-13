ÖTV indirimi 2. el araçları etkiler mi, ÖTV indirimi 2. eli nasıl etkiler? 2. el araba fiyatları düşecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, binek araç Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahları değişti. Buna göre; yüzde 45'lik ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin TL'den 92 bin TL'ye, yüzde 50'lik ÖTV dilimindeki matrah limiti ise 130 bin TL'den 150 bin TL'ye yükseldi. ÖTV indirimi 2.el araçları etkiler mi 2021? İkinci el otomobil fiyatları düşer mi?

ÖTV indirimi 2. eli nasıl etkiler? Resmi Gazete'de yer alan karara göre otomobillerden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahında değişiklik yapıldı. Karara göre sıfır otomobil fiyatlarında düşüş yaşanacak. Sıfır araç fiyatlarında yaşanan düşüsün ikinci el otomobil piyasasına yansıyıp yansımayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, 2. el araba fiyatları düşecek mi? ÖTV indirimi 2. el araçları etkiler mi

ÖTV İNDİRİMİ 2.EL ARAÇLARI ETKİLER Mİ 2021, 2. EL ARAÇ FİYATLARI DA DÜŞECEK?

Sıfır araç fiyatlarında ÖTV indirimi ile birlikte yaşanacak düşüş, ikinci el otomobil piyasasını da etkileyecek.

300 BİN LİRALIK ARAÇ, 250 BİN LİRAYA ALINABİLECEK

80'lik ÖTV diliminde yer alıp fiyatı 300 bin TL olan bir araç, bu güncellemeyle %50'lik ÖTV dilimine girerek fiyatı 250 bin TL'ye inecek.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANAN KARAR

Cumhurbaşkanlığı Kararı'nda şu ifadeler yer aldı:

"4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden tespiti hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Kanunun 12’nci maddesi gereğinde karar verilmiştir.

MADDE 1 – 6/6/2020 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P numaralı mallardan “-Diğerleri” satırı altında yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir."