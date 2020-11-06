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Otomotivde kasım kampanyaları devreye girdi

Otomotivde kasım kampanyaları devreye girdi Otomotiv markaları taşıt aracı satımından bakıma kadar birçok ürün ve hizmette kasım ayı kampanyalarını açıkladılar.
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