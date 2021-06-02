Uluslararası Cenevre Motor Show’un 19-27 Şubat 2022 tarihleri ??arasında ziyaretçilere ev sahipliği yapma yolunda planladığı duyuruldu. GIMS'in organizasyon kuruluşu, katılımcılara 2022 etkinliğine kaydolmaları için temmuz ortasına kadar süre veriyor. Fuarın resmi açılışından önce 17 ve 18 Şubat'ta iki özel basın günü düzenlenmesi planlanıyor. İsviçre’de düzenlenen fuarı geçtiğimiz yıllarda ortalama 800 bin kişi ziyaret ediyordu.
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Otomotivde fuarlar 2022’de yeniden başlıyor!
02 Haziran 2021 Çarşamba - 12:51 | Son Güncelleme : 02 06 2021 - 12:51
Cenevre Uluslararası Otomobil Fuarı (GIMS) 2022 için katılımcılara açılış yaptığını duyurdu.
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