Otomotiv ihracatı 2 milyar doları geçti

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre Türkiye otomotiv sektörü normalleşmenin başladığı haziran ihracatında düşüş yaşasa da iki aylık aradan sonra yeniden 2 milyar doların üzerine çıkarak Covid-19’un olumsuz etkisinin azalmaya başladığını gösterdi. Otomotiv ihracatı haziranda yüzde 8 azalışla 2 milyar 16 milyon dolar oldu.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre Türkiye otomotiv endüstrisinin ihracatı, normalleşmenin başladığı haziran ayında düşüş yaşasa da Covid-19 salgınının olumsuz etkisinin azalmaya başladığını gösterdi. Mayıs ayında yüzde 56 düşüşle 1 milyar 203 milyon dolar ihracat yapan sektör, haziranda ise tek haneli düşüşle iki aylık aradan sonra yeniden 2 milyar doların üzerine çıktı. OİB verilerine göre, otomotiv endüstrisi ihracatı haziranda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 8 azalarak 2 milyar 16 milyon dolar oldu. Bayram tatilinin etkisiyle işgünü sayısının haziranda dört gün fazla olması da ihracat düşüşünün tek hanede kalmasında etkili oldu.

Ülke ihracatında yine ilk sırada yer alan sektörün, ihracat payı ise yüzde 15 oldu. Sektörün Ocak-Haziran dönemindeki ihracatı ise geçen yıla kıyasla yüzde 29,5 düşüşle 10,8 milyar dolar oldu.

OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik “İhracatımızı her koşulda artırmaya yönelik çabalarımız tüm hızıyla sürüyor. Mevcut pazarlarda güçlenmenin yanında, alternatif pazarlara yönelik çalışmalarımızın meyveleri haziran ayında da kendini gösterdi. İsrail ’e yüzde 137, Mısır ’a yüzde 131 ve Brezilya ’ya yüzde 399 oranında yüksek artışlar kaydettik. Ülke grubu bazında ise Ortadoğu Ülkeleri ile Sırbistan , Norveç, İsviçre, Kuzey Makedonya gibi AB dışı ülkelerin yer aldığı diğer Avrupa Ülkeleri ülke gruplarına yüzde 62’ye varan oranlarda artış yaşadık” diye konuştu.

Tedarik endüstrisi ihracatı yüzde 3 arttı

Haziranda ürün grupları bazında Binek Otomobil ihracatı yüzde 9 azalarak 785 milyon dolar olurken, Tedarik Endüstrisi ihracatı yüzde 3 artarak 722 milyon dolar, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 35,5 azalarak 262 milyon dolar ve Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı ise yüzde 43 artarak 164,5 milyon dolar oldu. Bu yılın Ocak-Haziran döneminde ise Binek otomobiller ihracatı yüzde 25 azalarak 4 milyar 296 milyon dolar, olurken, toplam ihracattan aldığı pay da yüzde 40 oldu. Tedarik Endüstrisi ihracatı yüzde 26, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 43, Otobüs-Minibüs-Midibüs ihracatı yüzde 32 ve diğer ürün grupları altında yer alan Çekiciler ihracatı da yüzde 48 geriledi.

Almanya’ya ihracat yüzde 8 geriledi

Haziranda endüstrinin en büyük pazarı olan Almanya ’ya ihracat yüzde 8 gerileyerek 292 milyon dolar olurken, Fransa ’ya yüzde 28 düşüşle 253 milyon dolar, İtalya ’ya ise yüzde 37 düşüşle 134 milyon dolar oldu. Yine Birleşik Krallık ’a yüzde 25, Polonya ’ya yüzde 19, Hollanda ’ya yüzde 75 düşüş yaşandı. Haziranda Slovenya’ya ise yüzde 45, Belçika’ya yüzde 35, ABD ’ye yüzde 14, İsrail’e yüzde 137 ve Romanya ’ya da yüzde 10 ihracat artışı yaşandı.

Bu yılın Ocak-Haziran döneminde ise ilk üç büyük pazardan Almanya’ya yüzde 29 düşüşle 1 milyar 557 milyon dolar ihracat olurken, Fransa’ya yüzde 33, İtalya’ya yüzde 42 düşüş kaydedildi. Mısır’a ihracat ise yüzde 45 arttı.

AB’ye ihracat düşerken, Orta Doğu’ya yüzde 62 arttı