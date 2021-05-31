Otomobil kredileri ikiye katlandı!

Otomobil için kredi kullanımı geçen yıla göre ikiye katlandı.2021 yılının ilk 4 aylık döneminde otomobil kredileri stok bakiyesi yüzde 102 artışla 82.6 Milyar TL’ye ulaştı. Toplam otomobil kredileri içerisinde finansman şirketlerinin payı ise yüzde 40 olarak gerçekleşti. Yeni araç pazarı yüzde 73 artış gösterirken ikinci el araç satışları da canlılığını koruyor. ALJ Finans Genel Müdürü Soner Irmak, bu dönemde markalar tarafından düzenlenen kampanyaların kredi hacmini arttırmasında etkili olduğunu belirterek “Piyasa koşullarını değerlendirdiğimizde sıfır otomobiller için kredi kullanımının yüzde 30-40 seviyelerinde olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle ikinci el otomobil alımında kredi kullanım hacminde kredi kullanımının önceki senelere göre arttığı gözlemliyoruz. 2021 yılının tamamında ise kredi hacminin büyümeye devam edeceğini öngörüyoruz.” şeklinde konuştu.