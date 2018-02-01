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Otogaza 16 kuruş indirim geldi

01 Şubat 2018 Perşembe - 16:43 | Son Güncelleme : 01 02 2018 - 16:55

Bu gece yarısından itibaren otogazın litre fiyatına 16 kuruş indirim yansıtılacak.


Otogaz fiyatlarına geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere 16 kuruş indirim geldi.  
 
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan (PÜİS) yapılan açıklamada, bugün otogaz fiyatlarına rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere 16 kuruş indirim geldi. İndirimin ardından otogazın litre fiyatı ortalama İstanbul'da 3,40'dan 3,24 liraya, Ankara ve İzmir'de 3,39'den 3,23 liraya düşecek.
 
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.
 

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