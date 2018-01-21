21 Ocak 2018 Pazar
İSTANBUL 
13°C / 9°C
GALERİ VİDEO
BIST 115.147 -1.46 EURO 4,6610 0.80
USD 3,8110 0.96 ALTIN 163,320 1.45
CANLI BORSA
TÜMÜ

Otobüsün buzdolabından külçe külçe altın çıktı

İHA |  21 Ocak 2018 Pazar - 21:02 | Son Güncelleme : 21 01 2018 - 21:02

Bolu’da polis ekiplerinin durdurduğu otobüsün buzdolabında piyasa değeri yaklaşık 10 milyon TL olan 64 kilo külçe altın ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları yol uygulaması sırasında, TEM Otoyolu İstanbul istikametinde seyir halinde olan Irak Süleymaniye-İstanbul arasında yolcu taşımacılığı yapan yolcu otobüsünü durdurdu. Ekipler otobüste yaptığı aramalarda otobüsün buzdolabına gizlenmiş 64 kilo 450 gram 60 miligram ağırlığındaki külçe altın ele geçirdi. Yakalanan altınların piyasa değerinin yaklaşık 10 milyon TL olduğu kaydedildi. Yolcu otobüsü içerisinde bulunan H.E. (38) ve Ö.Y.(25) isimli şüpheliler ise gözaltına alındı.

ETİKETLER

Otobüsten çıktı külçe külçe altın
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.