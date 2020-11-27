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Otobüsle minibüs çarpıştı: 1 ölü, 2'si çocuk 5 yaralı

DHA |  27 Kasım 2020 Cuma - 22:51 | Son Güncelleme : 27 11 2020 - 22:55

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2si çocuk 5 kişi yaralandı.


Kaza akşam saatlerinde, Çay- Dinar karayolu Bulanık Köyü mevkisinde meydana geldi. Turan A.nın kullandığı 44 BT 055 plakalı yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen ve hatalı sollama yaptığı iddia edilen Ömer Didin (50) yönetimindeki 20 H 8645 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs tarlaya girdi.
 
Minibüs şoförü Ömer Didinin hayatını kaybettiği kazada otobüs şoförü Turan A. ile yolculardan Ferhat B. (28), Aygül B. (25), Ege B. (2), Eda B. (6 aylık) yaralandı. Turan A. Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılırken, diğer yaralılar ise Çay Devlet Hastanesine götürüldü. 
 
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Afyonkarahisar otobüs kaza
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