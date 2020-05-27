Otobüs seferleri açıldı mı? Şehirler arası otobüs seferleri ne zaman başlıyor?

Otobüs seferleri ne zaman normale dönecek? Otobüs seferleri ne zaman açılacak, başlayacak? Soruları merak ediliyordu. 4 büyük otobüs firması tarafından milliyet.com.tr’ye yapılan açıklamada seferlerin ne zaman başlayacağı duyurulurken, bilet almak isteyen vatandaşların öncelikle Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden kod alması gerektiği belirtildi. Peki, Şehirler arası otobüs seferleri ne zaman başlıyor?
ŞEHİRLER ARASI OTOBÜS SEFERLERİ AÇILDI MI 2020?
Türkiye'nin 4 büyük otobüs firması seferlere başlayacakları tarihi açıkladı. Firmalar 4 Haziran'da tüm seferlerine başlayacaklarını bildirdi.
Corona virüs tedbirleri kapsamında hava, demir ve kara yolunda toplu ulaşım bir süreliğini durdurulmuştu.
Şimdi ise normalleşme adımları kapsamında firmalar teker teker açılış tarihlerini açıklamaya başladı.
Tüm bu gelişmelerin yanında Türkiye'nin 4 büyük otobüs firması seferlere başlayacağı tarihi 'mola bitti' şeklinde duyurdu.
Firmalardan yapılan açıklamalara göre Türkiye'nin 4 büyük otobüs firması 4 Haziran'da seferlerine başlayacak.
Pamukkale, Ulusoy, Metro ve Kamilkoç'tan yapılan açıklamada, "4 Haziran'da yola çıkıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Öte yandan bilet satış işlemleri yolcuların Kovid-19 ile ilgili durumlarını tetkik etmek amacıyla Sağlık Bakanlığı bilişim sistemleri veri tabanı üzerinden Hayat Eve Sığar (HES) koduyla gerçekleştirilecek.
Giriş çıkış yasağı olan iller için ise "seyahat izin belgesi" alınması da gerekiyor.
ŞEHİRLER ARA SEYAHAT YASAĞI NE ZAMAN SONA ERİYOR?
28 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde gerçekleştirilecek olan kabine toplantısında şehirler arası giriş çıkış yasaklarının ne zaman sona ereceği açıklanacak