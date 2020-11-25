Otellerin restoranları açık mı? Restoranlar kaçta kapanıyor, hafta içi açık mı?

Otel restoranları açık mı? Restoranlar kaçta kapanıyor? İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan koronavirüs genelgesi kapsamında lokanta ve restoran gibi yeme içme yerlerinde gel al ve paket servis dışında hizmet verilmesine kısıtlama getirildi. Ancak otellerdeki restoranlarda yeme içme hizmeti verilip verilmediği de merak edilen konular arasında yer alıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlan son koronavirüs genelgesiyle lokanta ve restoranların gel al ve paket servis dışında hizmet vermeleri yasaklandı. Otellerde konaklan ya da konaklayacak olan vatandaşlar kısıtlama sürecinde otellerin restoranlarının açık olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, Otellerin restoranları açık mı?

OTEL RESTORANLARI AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan son Covid-19 tedbirleri kapsamındaki genelgede restoran, lokanta, kafe ve kafeterya gibi yeme içme yerlerinin 10.00-20.00 saatleri arasında yalnızca paket servis ya da gel al olacak şekilde açık olacağı aktarıldı. Genelgede ayrıca 20.00’dan sonra yalnızca paket servis olarak hizmet verileceği de belirtildi.

Genelge kapsamında alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece 10.00-20.00 saatleri arasında hizmet sunacak.

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ­içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel­-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.



Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.

Genelge kapsamında oteller ile konaklama tesislerindeki lokanta ve restoranlar için istisna uygulanıyor. Buna bağlı olarak otel lokanta ve restoranları ile şehirlerarası yollarda hizmet veren konaklama tesislerindeki lokanta ve restoranlar yeme içme hizmeti vermeye devam edecek.