ÖSYM sonuç ekranı: DİB MBSTS sonuçları açıklandı! MBSTS sonuçları sorgulama…

MBSTS sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı 27 Şubat tarihinde düzenlendi. Adaylar heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyorlardı, beklenen açıklama geldi. İşte DİB MBSTS sonuçları sorgulama ekranı

MBSTS sonuçları açıklandı. 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2020-DİB-MBSTS), 27 Şubat 2021 tarihinde yapılmıştı. Sınav sonuçları 09 Mart 2021 tarihinde saat 15.00’ten itibaren sorgulanabilecek.

MBSTS SONUÇLARI AÇIKLANDI

27 Şubat 2021 tarihinde uygulanan 2020 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavına (2020-DİB-MBSTS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 09 Mart 2021 tarihinde saat 15.00’ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.



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