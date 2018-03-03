ÖSO ve Mehmetçik Bafelyun tepesinde

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) Afrin'in kuzeyinde yer alan stratejik öneme sahip Bafelyun tepesinde çok sayıda teröristi etkisiz hale getirerek tepenin büyük kısmını ele geçirdi.
Zeytin Dalı Harekatı'nın 42. gününde TSK ve ÖSO'nun Afrin'deki ilerleyişi artarak devam ediyor. Afrin ve Cinderes bölgelerinde meskun mahal operasyonları beklenirken, operasyonun 42. gününde etkisiz hale getirilen terörist sayısı da 2 bin 434'e ulaştı.
ÖSO ve TSK, Burseya Dağı ve Raco yakınlarında, Afrin'in kuzeydoğusunda yer alan stratejik öneme sahip Bafelyun tepesinde sabahın erken saatlerinden bu yana terör örgütü PKK/YPG-PYD ile çatışıyor. Operasyona Türk savaş jetlerinin yanı sıra sınır birliklerindeki fırtına obüsleri yoğun atışlarla destek veriyor. ÖSO ve TSK'nın Bafelyun tepesini büyük oranda ele geçirdikleri bildirildi.
BAFİLYON TEPESİ’NE ÖZGÜR SURİYE ORDUSU YIĞINAK YAPIYOR
Kilis’in karşısında bulunan Suriye’nin Afrin ilçesine bağlı Bafilyon Tepesi’nin bulunduğu bölgeye Özgür Suriye Ordusu askerleri yığınak yapmaya başladı.
Zeytin Dalı Harekatı’nın 43’üncü gününde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askerlerinin Afrin kırsalında ilerleyişi sürerken, stratejik noktada bulunan Bafilyon Tepesi’nin bulunduğu bölgeye ÖSO yığınak yaptı.
Bafilyon Tepesi’nin ele geçirilmesiyle birlikte, bölgenin en hakim noktasının da ele geçirilmiş olacağını belirten uzmanlar Afrin kent merkezine ulaşmak için stratejik bir nokta olduğunu ifade etti. Bafilyon'un birkaç gün içerisinde Özgür Suriye Ordusu’nun kontrolüne geçmesi bekleniyor