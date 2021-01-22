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Osmanoğlu için Ayasofya'da gıyabi cenaze namazı kılındı

AA |  22 Ocak 2021 Cuma - 15:39 | Son Güncelleme : 22 01 2021 - 15:39

Osmanlı Hanedan Reisi Osmanoğlu için Ayasofya-i Kebir Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.


 Şam'da tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında vefat eden  Osmanlı Hanedan Reisi Şehzade Dündar Abdülkerim Osmanoğlu için Ayasofya-i Kebir  Cami-i Şerifi'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.    Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma namazının ardından kılınan  gıyabi cenaze namazına, Abdülhamid'in 4. kuşak torunu Abdülhamid Kayıhan  Osmanoğlu ve akrabaları katıldı. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmamı Bünyamin Topçuoğlu'nun kıldırdığı  cenaze namazında, caminin dışında da birçok vatandaş saf tuttu.
 
Gıyabi cenaze namazı programında Dündar Abdülkerim Osmanoğlu için  dualar edildi. Osmanoğlu için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde akşam namazının  ardından da mevlit okunacak.
 

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