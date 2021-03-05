Osman Erbaş kimdir? Şehit Korgeneral Osman Erbaş nereli, kaç yaşında? Osman erbaş nerelerde görev yaptı?

Türkiye, Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan 11 askerin acısını yaşıyor. Şehitlerden biri de; Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş. Kahreden haber sonrası Şehit Korgeneral Osman Erbaş kimdir, merak edildi. Peki, Osman Erbaş kimdir? Şehit Korgeneral Osman Erbaş kimdir, Osman erbaş nerelerde görev yaptı? Korgeneral Osman Erbaş’ın özgeçmişi…

Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş Bitlis'teki helikopter kazasında şehit oldu. Ülkeyi yasa boğan Bitlis Tatvan helikopter kazası sonrası Şehit Korgeneral Osman Erbaş hakkında yapılan araştırmalar arttı. Osman Erbaş kimdir? Şehit Korgeneral Osman Erbaş kimdir, Osman erbaş nerelerde görev yaptı?

ŞEHİT KORGENERAL OSMAN ERBAŞ KİMDİR?

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde 1962'de doğan Erbaş, 1983'te Kara Harp Okulundan mezun oldu. Erbaş, 1997'de Kara Harp Akademisinden, 2000'de Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun oldu. 2008'de tuğgeneralliğe terfi eden Erbaş, 2008-2010 yıllarında Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Daire Başkanlığı, 2010-2012'de 1'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı görevlerini yaptı.

Erbaş, 2017 general/amiral atamaları ile 8'inci Kolordu Komutanlığına atanmıştı.

Bingöl'den Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Korgeneral Osman Erbaş, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Türkiye, Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan 11 askerin acısını yaşıyor. Şehitlerden biri de; Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş.. Türkiye Erbaş'ı, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan asker ve polislerin cenaze töreninde söylediği sözlerle tanımıştı. Darbecilere tepki gösteren Erbaş, "Türk askeri katil olmaz. Onlar Türk askeri değil katiller" sözleriyle hafızalardaydı.

OSMAN ERBAŞ NERELERDE GÖREV YAPTI?

1983'te Kara Harp Okulundan mezun oldu.

Erbaş, 1997'de Kara Harp Akademisinden, 2000'de Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun oldu.

2008'de tuğgeneralliğe terfi eden Erbaş, 2008-2010 yıllarında Milli Savunma Bakanlığı Teftiş Daire Başkanlığı, 2010-2012'de 1'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı görevlerini yaptı.

FETÖ'CÜ KOMUTAN İÇİN VUR EMRİ VERDİ

Öte yandan 24, 25, 26. Dönem AK Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Osman Erbaş'ın FETÖ'cü Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Soysal için vur emri çıkardığını hatırlattı.

Şamil Tayyar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "15 Temmuz sonrası atandığı İstihbarat Başkanlığı’nda tarih yazdı" ifadesini kullandı.

DARBE GECESİ YÜKSEK SESLE KONUŞMAKTAN SESİNİN KISILDIĞINI ANLATTI

Bu görevi döneminde, Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesinde Mart 2017'de görülmeye başlanan İslahiye ilçesindeki 106. Topçu Alay Komutanlığında görevli 35 eski asker hakkında açılan darbe girişimi davasında tanıklık yapan Erbaş, 15 Temmuz gecesi yaşananları aktarmıştı.

Ailesini emniyetli bir yere bıraktıktan sonra, bir tören için bulunduğu Hatay'dan karargaha ulaşmaya çalıştığını belirten Erbaş, canını hiçe saydığı o anlarda sürekli telefonla kendisine bağlı birlikleri uyardığını, hatta personele baskı oluşturmak için yüksek sesle konuşmaktan sesinin kısıldığını anlatmıştı.

Erbaş duruşmadaki tanıklığı sırasında, "Kendi can güvenliğimizi düşünmeden sadece bir tek tabancayla yollara düştük. Bu millet var oldukça, silahlı kuvvetler var olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Erbaş, 2017 general/amiral atamaları ile 8'inci Kolordu Komutanlığına atanmıştı.

Bingöl'den Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmek üzere kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Korgeneral Osman Erbaş, evli ve 2 çocuk babasıydı.