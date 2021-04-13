Ramazan ayı ile birlikte oruç ibadetine dair bazı bilgiler pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Orucu bozan ya da bozmayan halleri araştıran pek çok kişi hem bile isteye yaptığı davranışları hem de istemeyerek yaptığı bazı durumların orucu etkileyip etkilemediğini araştırıyor. Bunlardan biri de Oruçluyken öpüşmek orucu bozar mı? sorusudur. Peki, Oruçluyken öpüşmek orucu bozar mı? Sevgiliyi şehvetli öpmek oruca zarar verir mi? Öpmek, öpüşmek orucu bozar mı? Oruçlu iken eşini öpmek orucu bozar mı? Eşini dudaktan öpmek orucu bozar mı? Yanaktan öpmek orucu bozar mı? İşte detaylar...

Ramazan ayının gelmesinin beraberinde bu ay içerisinde tutulacak olan oruç ibadetine dair birtakım detaylar insanlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bilindiği gibi oruç ibadetinin yerine getirildiği süreç içerisinde riayet edilmesinin gerekli olduğu bazı kuralların varlığı söz konudur. Bu kuralların neler olduğu ve bunun sonucu olarak da orucu bozan halleri ile alakalı hangi durumlarda orucun bozulduğu araştırma konusu olmaktadır.

ORUÇLUYKEN ÖPÜŞMEK ORUCU BOZAR MI?

Evli çiftler arasındaki öpüşme; kadının beyini yolcu ederken yanağını öpmesi ve sarılması gibi durumlar netice itibariyle çok doğal olan bir şeydir. Herhangi bir sakıncası yoktur. Hz. Peygamberin bu duruma müsaade ettiği bilinmektedir. Ancak burada orucun bozulmaması adına önemli olan husus aşırıya gitmemek olmaktadır. Bu sebeple oruçlu tutan eşlerin öpüşme noktasında aşırıya kaçmaktan sakınması iyi olur. Ancak yalnızca öpmek ile oruç bozulmaz.

SEVGİLİYİ ŞEHVETLİ ÖPMEK ORUCA ZARAR VERİR Mİ?

Oruçlu olan bir kimse sevgilisinin tükürüğünü, ağız suyunu yutması durumu söz konusu olduğunda, öpüşmek orucu bozar. Zaten İslam dininde tensel temasa dayalı olarak yapılan bir flört doğru olmamaktadır. Bunun neticesi olarak da oruç tutan kişilerin el ele tutuşması dahi Oruç ve ramazan ın ruhu ile bağdaşmayan bir durumdur.

Bir sevgiliyi öpmek ya da öpüşmekte de bedenin tedâvisi yahut tegaddîsi (gıdalanması ve beslenmesi) ya da telezzüzü (zevk ve lezzet alması) durumunun varlığı söz konusudur. Bu nedenlerden dolayı bu şekilde bozulan bir oruç söz konusu olduğunda kazâ ile birlikte keffâreti de (61 günlük orucu) gerektirmektedir.

Bundan dolayı oruç tutan kişilerin sevgili ile öpüşmekten kaçınması hem orucun zarar görmemesi hem de Ramazan ayının ruhuna uygun davranmak adına kişiye büyük fayda sağlayacaktır. Bu sebeple özellikle de oruçlu hallerde sevgili ile öpüşmekten kaçınmak çok önemli bir husus olarak karşımıza çıkmaktadır.