Oruçluyken ağda yapılır mı? Oruçluyken ağda veya epilasyon yapmak orucu bozar mı?

Pandemi dün dünyada etkisini hala gösterirken ülkemizde de tam kapanma devam ediyor. Alınan tedbirler gereği de pek çok iş yeri kapalı. Bu süreçte rutin bakımlarımızı yaptırdığımız, kuaförler ve berberler de kapalı. Ramazan ayı ile birlikte oruç ile ilgili pek çok soru sorulmaya devam ediyor. Bunların başında da 'Oruçluyken ağda yapılır mı?' sorusu geliyor. Peki, Oruçluyken ağda veya epilasyon yapmak orucu bozar mı? Oruçluyken epilasyon yapılır mı? İşte merak edilen sorunun cevabı...
ORUÇLUYKEN AĞDA YAPMAK ORUCU BOZAR MI?
Diyanet işlerinin bu konudaki görüşü şu şekilde; Vücutdaki kılların hangi yolla olursa olsun alınmaları orucu bozmaz.Çünkü oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Kıl almak veya aldırmak bunların kapsamında olmadığından orucu bozmaz.