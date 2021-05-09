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Oruçluyken ağda yapılır mı? Oruçluyken ağda veya epilasyon yapmak orucu bozar mı?

Oruçluyken ağda yapılır mı? Oruçluyken ağda veya epilasyon yapmak orucu bozar mı?