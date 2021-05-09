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Oruçluyken ağda yapılır mı? Oruçluyken ağda veya epilasyon yapmak orucu bozar mı?

09 Mayıs 2021 Pazar - 14:57 | Son Güncelleme : 09 05 2021 - 14:57

Koronavirüs salgını tüm dünyada yayılmaya devam ederken Türkiye'de tam kapanma uygulanıyor. Kuaförler ve berberler kapalı olunca pek çok kişi rutin bakımlarını evde yapmak zorunda kaldı. Evde geçirilen bu süreci rutin ihtiyaçları gidermek için avantaja çevirmek isteyenler tıraş, saç boyama ve ağda gibi bakım rutinlerini yapmak istiyor. Ramazan nedeniyle 'Oruçluyken ağda yapılır mı?' sıkça sorulan soruların başında geliyor. Peki, Oruçluyken ağda veya epilasyon yapmak orucu bozar mı? İşte Diyanet'in verdiği cevap...


Pandemi dün dünyada etkisini hala gösterirken ülkemizde de tam kapanma devam ediyor. Alınan tedbirler gereği de pek çok iş yeri kapalı. Bu süreçte rutin bakımlarımızı yaptırdığımız, kuaförler ve berberler de kapalı. Ramazan ayı ile birlikte oruç ile ilgili pek çok soru sorulmaya devam ediyor. Bunların başında da 'Oruçluyken ağda yapılır mı?' sorusu geliyor. Peki, Oruçluyken ağda veya epilasyon yapmak orucu bozar mı? Oruçluyken epilasyon yapılır mı? İşte merak edilen sorunun cevabı...
 
 
ORUÇLUYKEN AĞDA YAPMAK ORUCU BOZAR MI?
 
Diyanet işlerinin bu konudaki görüşü şu şekilde; Vücutdaki kılların hangi yolla olursa olsun alınmaları orucu bozmaz.Çünkü oruç, bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkide bulunmaktan dolayı bozulur. Kıl almak veya aldırmak bunların kapsamında olmadığından orucu bozmaz.
 
 
 

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Ramazan
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