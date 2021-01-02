Ortaöğretim KPSS tercih süreci devam ediyor! Ortaöğretim KPSS tercih kılavuzu ve puanları…

KPSS Ortaöğretim tercih süreci tüm hızıyla devam ediyor. ÖSYM tarafından KPSS 2020/2 kılavuzunun yayınlanmasının ardından kamu personel adayları tercih işlemlerini tam gaz sürdürüyor. Tercih işlemlerini tamamlayanlar dışında henüz tercih yapmayan adaylar tercihlerin devam edip etmediğini, nasıl yapılacağını, son tercih işleminin ne zaman olduğunu araştırıyor. İşte Ortaöğretim KPSS tercih kılavuzu…

KPSS Ortaöğretim 2020/2 tercih kılavuzu geçtiğimiz günlerde açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada tercihler 30 Aralık’ta başladı, 7 Ocak saat 23.59’a kadar devam edecek. KPSS Ortaöğretim tercihlerinin ÖSYM AİS üzerinden yapılabiliyor. Tercih yapılacak branş dağılımı da açıklanmıştı.

KPSS ortaöğretim kılavuzu 2020/2 açıklandı

KPSS 2020/2 tercih kılavuzunun yayınlandığı ÖSYM'nin duyuru sayfasından kamuoyuyla paylaşıldı. İşte ÖSYM'den konuyla ilgili yapılan açıklama:

Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2020/2 Tercih Kılavuzuna saat 11.45’ten itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

Adaylar tercihlerini, 30 Aralık 2020 – 07 Ocak 2021 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 07 Ocak 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2020/2 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

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KPSS ortaöğretim tercihleri nasıl yapılır?

Ortaöğretim mezunları için yapılacak olan KPSS sonuçlarının açıklanmasından sonra B Grubu Kadrolar için ÖSYM tarafından Tercih Kılavuzu hazırlandı. Bu Kılavuzda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer almaktadır.

Adaylar, Tercih Kılavuzunda yer alacak yönteme göre tercihlerini ÖSYM AİS aracılığıyla yapabilmektedir. Tercihlerin hangi tarihlerde ve nasıl yapılacağı ÖSYM’nin internet adresinden adaylara duyurulacaktır. Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz. Ancak bu sınav sonucuna bağlı daha sonra Merkezimiz tarafından yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde adaydan yerleştirme ücreti alınır.

KPSS 2020/2 ATAMA PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KPSS BRANŞ SIRALAMASI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.