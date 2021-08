Orman yangınlarında son dakika gelişmesi! Aydın, Manavgat, Bodrum, Milas, Marmaris, Denizli, Çanakkale, Isparta, Kütahya, Hatay, Manisa ve Balıkesir'de son durum...

Türkiye'de peş peşe çıkan orman yangınlarında bir hafta doldu. Şimdiye kadar 38 ilde çıkan 163 yangının 152 tanesi söndürüldü. Hâlâ yanan bölgelerde ise mücadele sürüyor. İşte çıkan yangınlardaki mücadelede son durum...

KARACASU'DA ORMAN YANGINI

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

İlçeye bağlı Alemler ve Esençay mahallerindeki ormanlık alanda saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa süre içerisinde büyüdü. Alevleri görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye Aydın Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda arazöz ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangının dağlık ve sarp arazide olması nedeniyle ekiplerin alevlere müdahalesinin zorlaştığı bildirildi. Karadan söndürme çalışmaları sürerken, çevredeki vatandaşların kendi çabalarıyla alevlere müdahale ettiği görüldü.

VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU

Karacasu'ya bağlı kırsal Alemler ve Esençay Mahalleleri yakınlarında akşam saatlerinde çıkan orman yangını Karınca Dağı'na sıçradı. Rüzgarın etkisiyle yayılan ve kontrol altına alınmakta zorlanılan yangının yaylaları tehdit ettiği öğrenildi. Yangına çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi müdahale ederken, çevre mahallerden traktör ve kamyonetle gelen vatandaşlar yangına müdahale etti. Bozdoğan ve Karacasu belediyelerine ait iş makineleri çevrede çalışma yaptı. Emniyet müdürlüğüne bağlı TOMA 'lar da yangına müdahale için bölgeye geldi.

Yangın haber ini alan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, yangın alanına giderek yetkililerden bilgi aldı.

Öte yandan, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınan Afrodisias Antik Kenti'nin de olası yangına karşı çevresinde çalışma yapılarak koruma altına alındığı öğrenildi.

HATAY'DA ASİ NEHRİ KIYISINDA YANGIN

Hatay'da Asi Nehri kıyısındaki otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve polisin TOMA ile yaptığı müdahale ile söndürüldü.

Gece saatlerinde merkez Antakya ilçesi Küçükdalyan Mahallesi'nde Asi Nehri kıyısındaki otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, kısa sürede büyüdü. Yangını gören çevredekiler durumu hemen itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahalede bulundu. Yangının çıktığı noktaya yakın olan polis noktasındaki TOMA da söndürme çalışmasına katıldı. Evlerinden çıkıp, nehir kıyısına gelen yüzlerce vatandaş ise söndürme çalışmalarını izledi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile yaklaşık iki saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

ISPARTA'DAKİ YANGINA DAĞ KOMANDO OKULU KOMUTANLIĞI MÜDAHALE EDECEK

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Isparta Valiliğinin talebi üzerine yangına müdahale için Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı personelini görevlendirdiğini duyurdu.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Isparta Valiliğinin talebi üzerine bölgedeki yangın söndürme faaliyetlerine destek için Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığımızdan itfaiye, arazöz, dozer, su tankeri ve arazi araçları ile personel görevlendirilmiştir" denildi.

MANAVGAT'TAKİ YANGINDA 1 TUTUKLAMA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz'da başlayan orman yangınlarıyla ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, ilçe merkezindeki yangını çıkardığı belirlenen C.Y. (16) tutuklandı. Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında özellikle Manavgat'ın Kavaklı Mahallesi ve Sarılar Mahallesi'ni etkileyen ve bir odun deposu, bir marangoz atölyesi, bazı evlerle birlikte ormanlık alanın zarar gördüğü yangınla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Bu kapsamda elde edilen deliller, çevrede bulunan güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu, yangını C.Y.'nin çıkardığı belirlendi.

Geçen cuma günü polis ekiplerince yakalanan C.Y., emniyet müdürlüğünde 4 gün sorgulandı. Yangını kendisinin çıkarmadığını iddia eden C.Y., polisin delillerine ise itiraz edemedi. Bugün adliyeye sevk edilen C.Y., savcı tarafından ifadesinin alınmasının ardından sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. Sulh Ceza Hakimi tarafından da ifadesi alınan C.Y. 'kasten orman yakmak' suçundan tutuklandı.

ELLERİNDE TIRMIK VE AĞAÇ DALLARIYLA YANGINLARI SÖNDÜRMEK İÇİN ÇALIŞIYORLAR

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangınların söndürülmesi için çalışan ekiplere mahalle sakinleri de destek veriyor. Mahalle sakinleri kısıtlı imkanlarla ellerine aldıkları tırmık, ağaç dalları ve ağaç kesme motorlarıyla yangınları söndürmek için gece gündüz çalışıyor. Yangın rüzgarın etkisiyle Gündoğmuş'tan Manavgat'a doğru ilerlerken, mahalle sakinleri eski orman deposu yolunda hazır bekledi. Yangının azaldığı noktada orman içerisine girerek söndürme çalışması yapan vatandaş, yangının zaman zaman alevlendiği noktalarda alandan uzaklaşarak yol kenarında çaresizce ellerinde tırmık ve ağaç dallarıyla ormanın yanışını izledi. Yangını söndürmek için çabalayan mahalle sakinleri bazen yorgun düşerken, bazı vatandaşlar da alanda bulunan mahalle sakinlerine yiyecek ve içecek getirerek destek verdi. Acıkan ve bulunduğu alanda oturan mahalle sakinleri yemeklerini yedikten sonra tekrar tırmık ve ağaç dallarıyla ilerleyen yangını söndürmek için hazır beklemeye geçti. Yangında alevlerin azaldığı noktada gökyüzünü ve araçların geçtiği kara yolu zaman zaman duman altında kaldı. Yoğun yangının dumanından vatandaşlar araçlarını zorlukla geçirirken, itfaiye ekipleri de anonslarla vatandaşları dikkatli olmaları ve helikopterin geçtiği esnada rüzgara dikkat etmeleri konusunda anonsla uyardı.

KIZILDAĞ'DAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Manavgat'ta yangının devam ettiği noktalardan Kızıldağ Mahallesi'ndeki yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu söndürüldü. Bölgede şu an soğutma çalışması yapılıyor.

ÜÇ BAKANDAN YANGIN AÇIKLAMASI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manavgat'ta AFAD Koordinasyon Merkezindeki koordinasyon toplantısı sonrasında açıklamada bulundu.

'KRİTİK BİR GÜN OLACAK'

Kritik bir günün geride kaldığını, yarın da özellikle rüzgarın kuvvetli olması sebebiyle başka bir kritik gün olacağını belirten Mevlüt Çavuşoğlu, bu zorlu günde tüm orman teşkilatı ve başta belediyeler tüm kurumların elinden gelen gayreti gösterdiğini söyledi. Antalyada bugüne kadar 19 noktada yangın başladığını, 14ünün kontrol altına alındığını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Esasen bu başlayan bazı noktaların yayılmasıyla 5 noktada çalışmalar devam ediyor" dedi.

YANGINLARDA SON DURUM

Çavuşoğlu, yangınlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Gündoğmuş Çayırucundaki yangının bu gece kontrol altına alınabileceğini bildirdiler. Bugün üç bölgede Gülendağı, Gündoğmuş, Demircilerde kahraman personelimiz ateş altında kaldı. Çok şükür yaralanmadan, yanık olmadan yine kahraman çalışma arkadaşlarımız sayesinde kurtarmış olduk. Rüzgar çok farklı yönlerden esiyor ve yarın çok kritik bir gün olacağını düşünüyoruz. Rüzgarın özellikle güçlü olması sebebiyle. Gündoğmuşun güneybatısında hem Alara çayının Alanya tarafından hem de kuzey batısından aşağıya doğru gelme riski var. Bu yönde tedbirler alındı. Yarın sabah erken saatlerden itibaren helikopter ve uçaklarla burayı destekleyeceğiz. Taşağıl, Demirciler bölgesi bugün çok zorladı. Taşağıl bölgesinde aşağıda biraz daha kontrol altına alındı, Demirciler bölgesinde devam ediyor. Kritik bölgelere sıçramasını engellediler. Karadan çalışmalar devam ediyor, yarın sabah erken havadan da çalışmalar devam edecek."

UKRAYNA'DAN 4 HELİKOPTER DAHA GELİYOR

Yangınların başladığı günden bu yana Antalyada 6 bin 524 personel, 8 uçak, 2 İHA, 30 helikopter, 456 arazöz, 426 iş makinası ve 172 itfaiye aracıyla toplamda 1841 aracın yangınlara müdahale ettiğini açıklayan Çavuşoğlu, "Yarın Ukrayna dan 4 tane daha yangın söndürme helikopteri gelecek. Bir şirketten bulduk. Bu helikopterlerin bir avantajı da akşam saatlerinde de yangına müdahale edebilecek. Tüm imkanlarımızla seferberlik halinde Antalya ve Antalya dışından gelen tüm değişik kurumların iş birliği ve uyum içinde yangınla mücadelemizi sürdürüyoruz. Başta Muğla diğer bölgelerde de yangınla mücadelemizde gayret sarf ediyorlar. Isparta Sütçüler bölgesinde tarım ve orman bakanımız bölgeye gitti ve oradaki yangın da kontrol altına alındı" dedi.

'TEKLİFLERİ GURUR YA DA KİBİR OLSUN DİYE REDDETMEMİZ SÖZKONUSU DEĞİL'

Türkiyede özellikle dışarıdan gelecek yardımları reddettikleri, kabul etmediklerine dair iddialara cevap verdiğini de hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, "Bir kere daha söylemek isterim ki hiçbir zaman sadece bugün değil, hele hele böyle bir afette hiç olmaz. Bize gelen teklifleri sırf gurur ya da kibir olsun diye reddetmemiz söz konusu değil. Çünkü ormanlarımız, mahallelerimiz, şehirlerimiz yanıyor. Böyle bir durumda biz nasıl böyle durum içine düşen ülkelere ve toplumlara yardım ettiysek, farklı ülkelerden gelen teklifleri de titizlikle değerlendirdik. Birçok ülke gönlünden kopanı söyledi, biz de ihtiyacımız varsa o yardımları kabul ettik. Ama bizim daha çok helikopter ve uçağa ihtiyacımız vardı, helikopterde kullanacak bazı araç gereçlere ihtiyacımız vardı ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürdük. Hem ikili ülkeler düzeyinde hem de AB ve BMnin bazı ajansları Mülteciler Yüksek Komiserliği gibi onların böyle yüksek kapasiteleri var, o düzeyde temaslarımızı sürdürdük" dedi.

YUNANİSTAN TARTIŞMASINA YANIT VERDİ

Bu ülkelerden yardımların ulaştığını da anlatan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"AB içinde önce verebilirim deyip de sonra kendi bölgesindeki yangınlardan dolayı veremeyeceğini söyleyen ülkeler de oldu. Başta Fransa olmak üzere. Yunanistan da komşumuz olduğu için, Niye yardımı kabul etmiyoruz, ilişkilerimiz kötü olduğu için mi Yunanistandan gelen yardım teklifini reddediyoruz gibi sorular, yorumlar geldi. Hayır böyle bir şey söz konusu değil, geçmişte de depremler, yangınlar ve buna benzer afetler olduğu zaman Türkiye ve Yunanistan birbirine yardım etmiştir. Yunanistan Dışişleri Bakanı bu teklifte bulundu fakat AB üzerinden ilana çıkıldığında kendileri buna olumlu dönüş yapamadı, daha sonra neden yapamadıklarını, neden uçak veremeyeceklerini büyükelçimizi arayıp açıklamada bulundular. Biz de bu nezaketleri için çok teşekkür ediyoruz. Çünkü Yunanistanda değişik bölgelerde yangınlar var. İtalyada çok bölgede yangınlar var. Dolayısıyla her ülke kendisini düşünmek ve yanı başındaki ülkeye destek olmak zorunda. Biz de imkanı olan ve işimize yarayacak olan yardımların gelmesi için sadece ülkelerden değil, özel şirketlerle de temaslara geçerek onları imkanlar çerçevesinde getirdik getirmeye de devam ediyoruz."

SAHADA İNSANÜSTÜ BİR GAYRET

Osmaniye, 28 Temmuzda başlayan yangının ilk saatleri itibarıyla devletin tüm kurumlarıyla Manavgat, Akseki, Alanya, Muğla, Adana Mersin ve Van da olduğunu dile getiren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ilgili tüm bakanlar ve tüm kurumlarla her yerde yeşil vatanı, ormanları ve evleri korumak için canlarını ortaya koyarak yangınla mücadele verildiğini kaydetti. Kurum, "Antalyada milletimizle bir beraber olarak, yeri geldi vatandaşımız tırmığını aldı ormancımız ve itfaiyecimizle birlikte mücadele verdi, vermeye devam ediyor. İnsanüstü bir gayretle sahada mücadele yapılmaktadır" dedi.

48 MAHALLE DOĞRUDAN ETKİLENDİ

Yangında Antalyada 48 mahallenin doğrudan etkilendiğini, tamamen boşaltılan mahalle sayısının 31, kısmen zarar gören de 17 mahalle olduğunu belirten Kurum, yangından doğrudan etkilenen 670 vatandaşın, 654ünün hastane tedavileri yapılarak taburcu edildiğini, 9unun da hastanede tedavisinin devam ettiğini açıkladı. 1882 afetzedeye Aile Bakanlığının psikososyal destek verdiğini belirten Kurum, zarar gören hayvanlar için 70 veteriner hekimin 7 gün 24 saat hizmet verdiğini kaydetti.

KONTEYNERLER KURULUYOR

59 kişinin yurtta kaldığını da anlatan Kurum, "Daha çok vatandaşımız yerleşim bölgesinden ayrılmak istemiyor. Biz de hızlı bir şekilde AFAD koordinasyonda çadırlar ve konteynerlerimizi kurmaya başladık. Kalemler ve Evrenseki ile diğer mahallelerimizde acil yerleşime ihtiyaç duyan vatandaşlarımız için toplam 62 konteyner ve 122 çadır kurduk. Hayvanlarımız için geçici barınmasını sağlayacak ahır talepleri var, Tarım İl Müdürlüğü koordinasyonunda ahırların da geçici kurulumunu sağlıyoruz. Lavabo ve duş ihtiyaçları için toplam 15 merkez alana konteynerleri kurduk" dedi.

912 AİLEYE 12 MİLYON 200 BİN LİRA ÖDENDİ

Kızılay koordinasyonunda beslenme ihtiyaçlarını gidermek için 13 bin 500 öğün yemek dağıtımı gerçekleştirildiğini belirten Kurum, "Hasar tespitlerine başlandı. Bu kapsamda Antalyaya 47.5 milyon lira ödenek gönderildi. Zarar tespitleri kapsamında şu ana kadar 912 ailemize toplam 12 milyon 200 bin lira yardım yapıldı ve yardımlar devam ediyor. Vatandaşımızın yaralarını saracak adımları atacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatı, bölgede zarar gören hayvanların bire bir değeri neyse tespitleri arkadaşlarımız yapıyor ve bu değerleri karşılayacak adımları atıyoruz" diye konuştu.

Yapı hasarlarına ilişkin de Manavgatta 300 kişilik ekiple 33 mahallede çalışmalar yapıldığını belirten Kurum, "Akseki, Alanya ve Manavgatta toplamda 2 bin 926 binada yaklaşık 6 bin bağımsız binada tespit yapıldı ve 1071i konut , diğerleri ticarethane, ahır ve diğer müştemilatlar olmak üzere toplam 1960 birimde hasar, acil yıkılacak yapı tespitleri yaptık. Yangından zarar gören mahallelerimizin hepsine ulaşıldı ve 3 mahalle haricinde elektrik verilemeyen mahalle kalmadı. Konteynerler kuruluyor ve oralara kalıcı enerji verilecek. Şu an itibarıyla iki mahallemiz dışında tüm mahallerimize de içme suyu verilmiş durumda" dedi.

ÖÇK, DOĞAL SİT VE ORMAN ALANINA KONUT YAPILMAYACAK

Konutların kendi yöresel mimarisiyle inşa edileceğini de anlatan Kurum, altında ahırı deposu, üstünde 3-1 varsa 3+1, 2+1 konutu varsa aynısı olacak şekilde yapılacağını söyledi. Kurum, "Bu konutlarımız hiçbir şekilde özel çevre koruma bölgeleri, doğal sit alanları veya orman alanlarına yapılmayacak. Bunun altını çizerek ifade ediyorum, aynı köylümüzün yeri nereyse oraya yapılacak veya hazine mülkiyetine yerleşime uygun alanlara yapacağız. Dolayısıyla herhangi bir doğal sit alanı, özel çevre koruma bölgesi veya orman alanını bugüne kadar imara açmadığımız gibi bu yangından sonra da ne Antalya ne Muğla ne Marmaris ne de Bodrum da imara açmayacağız. Yine aynı yerine yapacağız" dedi.

AHIRLAR 2- 3 AY İÇİNDE TAMAMLANACAK

Konutların TOKİ Başkanlığı eliyle yapılacağını da kaydeden Kurum, şöyle devam etti:

"İlk önce ahırlarımızın ihalelerini kısa bir zamanda yapmak istiyoruz. Çünkü vatandaşımızın hayvanları şu an yaylalarda ve iki ay sonra ahırlarına gelecek. Ahırlarımızı 2- 3 ay içinde bölgede zarar gören ne kadar ahır varsa yaymadan gelmeye müteakip mevcut yerlerine yapacağız. Konutlarımızla ilgili de 1 ay içinde ihalelerimizi yapıp en geç önümüzdeki yaza kadar toplamda 1037 konutumuzu hızlı şekilde çalışacağız. Diğer taraftan evi yıkılan, tamamen zarar gören vatandaşlarımıza eşya ve kira yardımı yapılıyor. Bu çerçevede ilk 10 bin lira aktarıldı. Aktarılmaya devam ediyor" diye konuştu.

DİĞER AFET BÖLGELERİ

Muğla ve Marmariste de tespitlerin devam ettiğini anlatan Kurum, Osmaniye Kadirlide 7 bina, Mersinde Aydıncıkta 57, Silifkede 20 olmak üzere 77 bina, Adana Kozanda 6 köyde 61 binanın yangından zarar gördüğünün tespit edildiğini söyledi. Kurum, Van Başkaledeki sel felaketinde zarar gören 178 konut ve diğer ticarethane, ahır, samanlık olmak üzere 26 bağımsız bölümle ilgili de hasar tespit ve enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

GÖRÜLMEMİŞ BİR AFET

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, zor bir süreç, olağanüstü bir durum ve görülmemiş bir afet olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Topyekün mücadele var, belli noktalarda kontrol altına aldık, devam eden yerler var, yeni başlayan yerler olabiliyor. Sıcaklığın 45 dereceye kadar yükselmesi, nemin yok denecek kadar az olması mücadelede bazen zorluklar yaşanıyor. Ama onlarca helikopter ve uçak, binlerce arkadaşımız, iş makinası, arazözler insanüstü bir mücadele var arazide. Temennimiz en kısa sürede bitirilmesi. Bir taraftan yangının yerleşim yerleriyle ve diğer ormanlarla bağını koparmak için de yeni yollar açıyoruz, boşluklar bırakıp yangının oralarda bitirilmesi için de çok büyük bir gayret var. Çalışan arkadaşlarımıza minnettarız. Köyünü, ormanını korumaya çalışan arkadaşlarımız olağanüstü gayretleri var."

DEZENFORMASYON UYARISI

Yangını söndürdükten sonra izlerini kaldırmak için de topyekün bir mücadele verileceğini dile getiren Karaismailoğlu, "Bunların hepsini geçmişinden daha iyi olacak şekilde çözeriz, vatandaşlarımız müsterih olsun. Tabii böyle insanüstü mücadele yapılırken, diğer taraftan da oturdukları yerden dezenformasyonla olağanüstü gayret gösteren arkadaşlarımızın moralini bozmaya da hiç kimsenin hakkı yok. Vatandaşlarımız lütfen bunları dikkate almasın. İnşallah bu afetin de üstesinden kısa sürede geleceğiz ve afetin izlerini kısa sürede ortadan kaldırıp afet öncesinden daha iyi bir yaşam kalitesine vatandaşımızı kavuşturacağız" diye konuştu.

'BURAYA GELİP SELFİE ÇEKİP GİTMİYORUZ'

Sosyal medyadaki yanan evlerle ilgili ev projeleri hazırlandığı gibi tartışmalara ilişkin soruyu yanıtlayan Murat Kurum, şöyle konuştu:

"Maalesef hem sosyal medyada hem yangın üzerinden siyasi rant elde etmeye çalışan odakları görüyoruz. Maalesef üzülerek izliyoruz. Bugün birlik beraberlik, su olup yangına akma günüdür. Biz bu anlayışıyla, seferberlik ruhuyla, devlet millet kaynaşmasıyla, burada biz dışarıdan izlemiyoruz. Buraya gelip selfie çekip gitmiyoruz, bilfiil uykusuz kalarak tüm ekibimizle sahada vatandaşımızla beraberiz. Yeri geliyor onlarla yangın söndürüyoruz, yeri geliyor onların zararlarını giderebilmek adına çalışma yapıyoruz. Ancak maalesef belli odaklar işte buradan nasıl bir siyasi rant üretirim, buradaki uyumu, ahengi, kaynaşmayı, milletin moralini ve kahramanca çalışan arkadaşlarımızın moralini nasıl bozarım anlayışıyla bir tezgah yürütmekte, bir algı peşinde. Ama biz açıkçası milletimizle beraber yeni konutlarımızı, mevcut yerlerine nasıl yapabilir ve onların mağduriyetini bir gün, bir saat önce nasıl ortadan kaldırabiliriz, bunun için çalışıyoruz, bu anlayışla da çalışmaya devam edeceğiz."

BÜYÜKŞEHİR MECLİSİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANDI

Yangın çıktığı ilk andan itibaren bölgede olan ve çalışmaları Manavgat Afet Yönetim Merkezi'nden idare eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, büyükşehir meclis üyelerini olağanüstü toplantıya çağırarak, çalışmalar hakkında bilgilendirdi. Başkan Böcek, yangında yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı ve sabır dileyerek, "27 yıllık siyasi hayatımda böyle bir yangın görmedim. Yangının dört yerde aynı anda çıkması düşündürücü. Can kaybımız var, binlerce canlımız da ormanda gitti. Yangın sürecinde Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak 713 araç 2 bin 108 personel ile gece gündüz oradayız" dedi.

'O AN BENİM YERİMDE KİM OLSA AYNI ÇAĞRIYI YAPAR'

Alevlerin Gündoğmuş'a doğru ilerlediği anlarda ilçeye giderek yardım çağrısında bulunduğunu ve vatandaşın yanında olduğunu ifade eden Başkan Böcek, "Her yer yangın ve alev topuydu. Belediye Hizmet Binası'nın olduğu alanda insanlar ağlayarak sarılacak kişi arıyordu. Herkes bize 'Başkanım bizi kurtarın' diye önümüze atlamış. Ben gittiğimde orada sadece iki helikopter vardı. Sosyal medyadan bir çağrı yaptım. Paylaşımın altına Gündoğmuşlular, 'Allah razı olsun başkanım bizi yanmaktan kurtardın' diye yazmış. Ben orada bağırmayayım da kim bağırsın. Kim feryat etsin. Eğer Muhittin Böcek olarak orada bağırmasaydım 2 helikopter devam edecekti. Bin defa da olsa yine yaparım. Bin defa doğruyu yapmaya devam edeceğim. İnsanlar yanıyor derken, bir yeri velveleye ver düşüncesi değildir, o an benim yerimde kim olsa aynı çağrıyı yaparsınız" diye konuştu.

KREDİ KULLANMA YETKİSİ VERİLDİ

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Başkan Böcek'in bilgilendirmesinin ardından siyasi partilerin grup sözcüleri de söz alarak yangından zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Gündem konuşmalarının ardından, Manavgat ilçesi ve çevre ilçelerinde yaşanan yangın felaketi sonrasında, zararların tespitinin yapılmasına yönelik komisyon oluşturulmasına, yönelik komisyon oluşturulması, yaraların sarılması, gıda, barınma, ilaç, tedavi, ev eşyası, inşaat malzemesi vb. ihtiyaçların temin edilmesi, zarar gören alanların temizliği, onarımlarının yapılabilmesi için ek ödenek tahsis edilmesi ile ilgili madde görüşüldü. Ayrıca ek olarak helikopter veya uçak alımı ya da kiralanması konusunda bakanlık izni alınarak Başkan Böcek'e 100 milyon TL'ye kadar kredi kullandırılması konusunda meclis tarafından yetki verildi.

ASAT BORÇLARI ERTELENİYOR

Büyükşehir Belediye Meclis toplantısının ardından ASAT Genel Kurulu da yapıldı. Genel kurulda Manavgat, Akseki, Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa ilçelerinde 28 Temmuz günü başlayan ve etkili olan orman yangınları nedeniyle bahse konu bölgelerde bulunan ASAT abonelerine ait borç erteleme veya iptal edilmesi için ASAT Yönetim Kurulu'na yetki verildi.

CHP'Lİ BAŞKANLARDAN ORTAK AÇIKLAMA: THK UÇAKLARINI AKTİF HALE GETİRMEYE HAZIRIZ

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP'li 11 Büyükşehir Belediye Başkanı'nın katılımıyla çevrimiçi düzenlenen toplantıya katıldı. Son günlerde Türkiye'nin farklı şehirlerinde meydana gelen orman yangınlarının ele alındığı toplantıda alanında uzman kişilerden bir bilim kurulu oluşturulması kararı alındı. Toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada ise Türk Hava Kurumu (THK) bünyesinde yer alan ve kullanılmayan yangın söndürme uçaklarının tüm bakım ve işletme giderlerini karşılamaya hazır olduklarını açıkladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş çevrim içi toplantı düzenledi.

BELEDİYE BAŞKANLARINDAN ORTAK BASIN BİLDİRİSİ

Toplantıda Türkiye'nin özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde çıkan orman yangınları değerlendirildi. Belediye başkanları, toplantı sonunda ortak basın bildirisine imza attı.

8 gündem maddesinin belirlendiği toplantı sonrası yapılan açıklamada neredeyse Türkiye Cumhuriyeti ile yaşıt olan Türk Hava Kurumu'na yönelik küçültücü tutumdan duyulan üzüntü dile getirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1. Neredeyse Türkiye Cumhuriyeti ile yaşıt olan kadim kurumumuz Türk hava Kurumu'na yönelik küçültücü tüm girişimlerden büyük üzüntü duyduğumuzu ve kuruma yönelik bazı ifadeleri ayıpladığımızı belirtiriz. Ülkemize büyük hizmetleri olmuş olan bu kurumumuzdaki yangın söndürme uçaklarının tüm bakım ve işletme giderlerini 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak karşılamaya hazır olduğumuzun altını çizeriz. Yetkili kurumlar tarafından izin verilmesi halinde 11 büyükşehir belediyesi tarafından tekrar aktif hale getirilecek olan yangın söndürme uçaklarını gerektiği her an koordinasyon halinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kullanımına sunacağımızı da beyan ederiz. THK ile iş birliği yapılarak elindeki envanterin belediyelerimiz tarafından kullanımı da sürekli hale getirilecektir.

2. Ne yazık ki ülkenin pek çok yerinde görülen ve hepimizi üzüntüye boğan yangınlarla mücadelede dahi siyasetin sahaya indiğini ve bütüncül mücadeleye gölge düşürdüğünü üzülerek gözlemlemekteyiz. İktidar partisinin il ve ilçe başkanları dahi süreçlere dahil edilirken, başta büyükşehir belediyeleri olmak üzere, yangın mahallindeki ilçe belediyelerimiz kriz yönetim süreçlerinden dışlanmak istenmektedir. Öte yandan belediyelerimize duyulan güven nedeniyle yapılan yardımlara kimi yerlerde el konulması da kabul edilebilir bir durum değildir. 'Sen yaptın, ben yaptım' kavgasına girmeden toplumumuzun her bir ferdini derinden üzen yangınlarla mücadelede, siyasi saiklerle yapılan ayrımcılıkların bir an evvel ortadan kaldırılması gerekmektedir.

3. Kamuoyuna duyurmak isteriz ki; 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, kuracağımız ortak bir komite ile yanan alanların tespitini yapacak ve gün be gün bu alanların yeniden orman vasfını kazanması için takipçisi olacağız. Yanan alanlara yönelik daha önce örnekleri olduğu gibi yapılacak tüm imar girişimlerinden kamuoyunu haberdar edecek ve bu yönde atılacak adımların hukuk yoluyla engellenmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz.

4. 11 Büyükşehir belediyesi olarak alanında uzman kişilerden bir Bilim Kurulu oluşturacağız. Bilim Kurulu, ağaçlandırma tekniklerinden, yangın takip süreçlerine kadar pek çok alanda çalışacak. Kurulun görüş ve önerilerini rapor haline getirip ilgili kurumlarımız ve kamuoyuyla paylaşacağız.

5. 11 Büyükşehir belediyesi olarak alanında uzman kişilerden bir Bilim Kurulu oluşturacağız. Bilim Kurulu, ağaçlandırma tekniklerinden, iklim krizini dikkate alan ağaçlandırma tekniklerinden yenilikçi bir ormancılık politikasına kadar pek çok alanda çalışacak. Sadece yangınlar değil sel, hortum vb. iklim krizinin tüm etkileri konusunda bilimsel görüş hazırlayacak. Kurulun görüş ve önerilerini rapor haline getirip ilgili kurumlarımız ve kamuoyu ile paylaşacağız.

6. 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak: Milletimiz adına takipçisi olacağımız bir beklentimiz daha var. Büyük miktarda orman alanlarımızı kaybettiğimiz yangınlarla mücadelede sorumluluk sahibi kişi ve kurumların herhangi bir ihmalinin olup olmadığının sağlık lı bir şekilde tespiti gerekmektedir. Bu vesile ile ülkemizde derin bir acıya neden olan bu yangınlarla ilgili bir soruşturma açılmasını ve sonucunun kamuoyuna şeffaf bir şekilde açıklanmasını talep ediyoruz.

7. Orman yangınları hızla devam etmekteyken, 28 Temmuz 2021'de Resmi Gazete 'de yayınlanan ve orman alanlarının kullanımı üzerinde Kültür ve Turizm Bakanlığı 'na birçok yeni yetki tanıyan Turizmi Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, orman alanlarımızın yüzölçümünü azaltıp azaltmayacağına dair resmi bir açıklama talep ediyoruz.

8. Başta Orman Teşkilatı'na, yangınla mücadele eden hava ve kara unsurlarına, ayrım yapmaksızın Türkiye'nin her yerinden yangınla mücadeleye gelen itfaiye, sağlık ve veteriner ekiplerine şükranlarımızı sunarız. Yöre halkımıza ve tatil yaparken yangına yakalanan yurttaşlarımıza hem verdikleri mücadele hem de ekiplere sundukları katkılar için 11 Büyükşehir belediye Başkanı olarak minnettarız."

YANGINDAN ETKİLENENLERE İLK ÖDEME 10'AR BİN TL

Toplamda 53'e yakın mahallede 3 bine yakın evin zarar gördüğü yangın nedeniyle 'Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi' ilan edilen Manavgat'ta, evi ve tarım alanları zarar gören aileler adına ilk ödemeler başladı. Demirciler Mahallesi'nde evi yanan Ali Öz'ün cep telefonuna, 'Sayın Ali Öz, Manavgat Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na adınıza yapılan yardımı Manavgat Halk Bankası Şubesi'nden kimliğiniz ile alabilirsiniz' yazılı mesaj geldi. Yangında evini kaybettiğini belirten Ali Öz, önce Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndan mesaj geldiğini, ardından bankadan telefonla arandığını ve hesabına yatırılan 10 bin TL'yi çekebileceğinin söylendiğini kaydetti.

Demirciler Mahallesi Muhtarı Hüseyin Demir, mahallede ilk tespitlere göre 93 evin zarar gördüğünü, bu evlerden 53'ünde yaşam varken, boşaltmak zorunda kalındığını, diğer 30- 40 evin de boş ve eski evler olduğunu açıkladı. Muhtar Demir, "Dünden itibaren geldiği söyleniyor. Alanlar var bekleyenler var. Birinci kısım 10'ar bin lira olarak gördük aile başına" dedi.

DENİZLİ'DEKİ YANGINA 11'İNCİ KOMANDO TUGAY'I MÜDAHALE EDECEK

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Denizli Valiliği'nin talebi üzerine bölgedeki yangına müdahale için 11'inci Komando Tugay Komutanlığını görevlendirdiğini duyurdu.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Denizli Valiliğinin talebi üzerine bölgede çıkan yangına müdahale etmek üzere 11'inci Komando Tugay Komutanlığımızdan iş makinaları ve personel görevlendirilmiştir" denildi.

TAVAS'TA ORMAN YANGINI

Denizli'nin Tavas ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Tavas ilçesi Çakıroluk Mevkii'ndeki ormanlık alanda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda yangın söndürme ekibi bölgeye sevk edildi. Ormanlık alandan yükselen duman kent merkezinden görülürken, ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı.

KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Tavas ilçesi Pınarlık Mahallesindeki ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle birlikte büyüyen yangına, Orman Bölge Müdürlüğüne ait 35 arazöz, 250 orman işçisi, 10 iş makinesi ile karadan müdahale edildi. Kızılçam ağaçlarının bulunduğu alanda meydana gelen yangına 2 helikopter de havadan destek verdi. Mahalle sakinleriyle birlikte kent merkezi ve çevre ilçelerden çok sayıda vatandaş söndürme çalışmalarına katıldı. Bölgeye akın eden vatandaşlar, kazma ve küreklerle alevlerin yayılmaması için çabaladı. Çok sayıda sivil toplum kuruluşu ise yangın bölgesine su başta olmak üzere temel gıda malzemesi gönderdi. Özel şirketlere ait beton mikserleri de yangına su taşıdı. Yangın yaklaşık 6 saatlik çalışmanın ardından kısmen kontrol altına alınırken, alevlerin kent merkezine yakın bir noktadaki Zeytinyayla Mevkiine doğru ilerleyişinin de önüne geçildi. Ekiplerin bölgedeki söndürme çalışmaları devam ediyor.

VALİ ATİK: KISMEN DE OLSA KONTROL ALDIK

Yangın bölgesinde incelemelerini sürdüren Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Tavas ilçesinin ormanlık alanında çıkan yangını söndürmek için görevlilerin yoğun bir şekilde çalışma yaptığını söyledi. Yangına tüm kamu ve kuruluşlarının imkanlarıyla seferber olduğunu belirten Atik, "Yangını kontrol almak için tüm gücümüzü ortaya koyduk. Sağ olsun Denizlili vatandaşlarımız bizlere çok yardımcı oluyorlar. Ellerindeki tüm araç ve gereçlerle ekiplerin çalışmalarına destek oluyorlar. Şu anda yangını kısmen de olsa kontrol aldık. Sabah olduğu zaman helikopterlerin manevra yapma durumu olunca yukarıdan müdahaleyle yangını çok büyümeden kontrol altına aldıktan sonra soğutma işlemlerine başlayacağız" dedi.

'DÜN BAŞKAN ZOLAN İLE BİRLİKTE İKİ ALEVİN ORTASINDA KALDIK'

Atik, yangına Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı itfaiyeci grubunun da destek verdiğini ifade ederek, "Azerbaycanlı kardeşlerimiz hem Buldan hem de Tavas ilçesindeki yangında çalışıyorlar. Yangınlarda büyük mücadele veren itfaiye görevlilerimize ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Hakikaten profesyonel olarak orman teşkilatına faydalar sağlıyorlar. Vatandaşımızdan Allah bin kere razı olsun. Dün Başkan Zolan ile birlikte iki alevin ortasında kaldık. Bu bizim görevimiz, bunu yapacağız. Vatandaşımıza ve bu ülkeye borcumuz. Elbette ki gideceğiz. İtfaiyeci kardeşlerimiz gidiyorsa bizde bu işi yönlendiren kişiler olarak orada olmak zorundayız" diye konuştu.

BAŞKAN ZOLAN: VATANDAŞLARIMIZ ORMANINA SAHİP ÇIKIYOR

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti 'li Osman Zolan ise kentte 2 gündür yangınlara karşı mücadele ettiklerini belirtti. Buldan ilçesinde dün (Pazartesi) başlayan ve soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının tekrar büyüdüğünü ifade eden Zolan, buradaki alevlerin de kontrol altına alındığını açıkladı. Tavas ilçesinde çıkan yangında da vatandaşların seferber olduğunu dile getiren Zolan, "Burada başlayan yangının çevresinde geniş ormanlık alanlar var. Kontrol edememiş olsak yayılma riski taşıyordu. İlk andan itibaren araçlarımız ile intikal ettik. Zeytinyayla Mevkii ve Bağbaşı Yaylası'na ilerleme söz konusuydu. Şu an itibariyle o bölge kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları yapılıyor. Tedbirli halde soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Traktörü, kazması ve küreği ile çalışmalara katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız ormanına sahip çıkıyor. 'Yangını tamamen kontrol altına alabildik' diyebilmek için sabahı görmek gerekiyor. Sabah saatlerinde helikopterler tekrar çalışma yapacak" dedi. AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök de canla başla görev yapan tüm ekiplere teşekkür ettiğini diye getirdi.

ÇANAKKALE EZİNE'DE YANGIN

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde ormanlık alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü. Yaklaşık 10 dönüm alan zarar gördü.

Yangın saat 21.30 sıralarında Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde ormanlık alanda çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler, çok sayıda orman işçisi, Ezine ve Geyikli Belediyesi'ne ait itfaiye araçları müdahale etti. Köylüler de yangını kendi imkanlarıyla söndürmek için ekiplere destek verdi. Yangın kısa sürede büyümeden söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan yangına müdahale eden Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 arazöz devrildi. Arazözde bulunan 2 orman işçisi kazayı yara almadan atlattı. Yangında yaklaşık 10 dönümlük alan yanarak küle döndü.

Yangının orman içerisinde doğrudan çıktığını ifade eden Tavaklı Köyü Muhtarı Ender Şengül, Yangının kontrol altına alındı. Herhangi bir sıkıntı yok. Yangın, çamlığın ortasından ateşlenmiş. Sabotaj olarak görülüyor. Başka türlü olmasının imkanı yok. Yol kenarından değil, çamlığın ortasından ateşlenmiş. Köy halkıyla birlikte ilk müdahaleyi yaptık dedi.

Yangının çıktığı alana da, Çanakkale Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abd ullah Köklü, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel ve Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu da çalışmaları yerinde inceledi.

MARİNADA YATLAR VE TEKNELER AÇIĞA DEMİRLEDİ

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınının 6'ncı gününde, alevlerin ilerlediği Orhaniye Mahallesinde marinadaki yatlar ve tekneler, önlem amacıyla açığa demirledi. Marinada bulunan az sayıda kişi ise gece saatlerinde botlarla tahliye edildi. Alevler, Orhaniye ve Hisarönü mahallerinde evleri de tehdit ediyor.

Marmaris'in İçmeler karayolu üzerindeki Armutalan Mahallesi, Siteler mevkisinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, 29 Temmuz günü saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kuru otlar ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Yangın nedeniyle İçmeler, Dereözü, Osmaniye, Turunç ve Hisarönü mahallelerindeki vatandaşlar tedbir amacıyla jandarma tarafından tamamen tahliye edildi. İçmeler Mahallesi'nde ekiplere su taşırken motosikletinin devrilmesi sonucu kaza yapıp alevlerin arasında kalan Şahin Akdemir (25) yaşamını yitirdi. Akdemir'in cenazesi, ailesinin yaşadığı Köyceğiz'in kırsal geçen 30 Temmuz'da Sazak Mahallesi'nde toprağa verildi.

MARİNA TAHLİYE EDİLDİ

6ncı günde alevlerin yaklaştığı Orhaniye ve Hisarönü mahalleri yakınlarındaki yangını söndürme çalışmaları gece karadan arazözlerle devam etti. Orhaniye'deki özel bir marinada bulunan az sayıda kişi, gece saatlerinde botlarla tahliye edildi. Yatlar ise yaklaşan alevler nedeniyle önlem amacıyla mahallenin açıklarına demirledi.

Dağların yamaçlarındaki alevler, rüzgarın da etkisiyle eteklere kadar inip, Orhaniye ve Hisarönü mahallerindeki evleri tehdit etmeye başladı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte helikopterlerin de devreye girmesiyle söndürme çalışmaları daha etkin yapılmaya başlandı.

YANAN ALANLAR HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü ve Orhaniye taraflarında devam eden orman yangını, Orman Genel Müdürlüğü'nün insansız hava aracı ile görüntüledi. Havadan çekilen görüntülerde yangının, geniş dağlık arazideki ormanların çeşitli noktalarında devam ettiği görüldü.

'HAVA DESTEĞİ ŞART'

Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü ve Orhaniye taraflarında devam eden orman yangınını, söndürmek için havadan desteğin şart olduğunu söyleyen Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Ciğerlerimiz yanmıyor, ciğerlerimiz artık yok oluyor. Bu Marmaris'in çığlığıdır" dedi. Yangının 6'ncı gününde de tam anlamıyla kontrol altına alınamadığını söyleyen Oktay, "Turunç, Hisarönü, Orhaniye, Turgut, Amos ve Kumlubük'te yangınlar devam etmekte. İlk günden beri hava desteği yönünde talep etmemize rağmen şu anda 1 helikopter havadan müdahale ediyor. Uçak yok. Karadan inanılmaz özverili şekilde, cansiperane şekilde ekipler mücadele ediyor. Ancak coğrafi şartlardan ötürü her alana karadan müdahale mümkün değil. Bu çağrımı tekrar yenilemek istiyorum. Sayın devlet büyüklerimiz; Marmaris, Bodrum, Milas , Manavgat, tüm yanan alanlara hava desteği istiyoruz" diye konuştu.

9 İLDEN TAM DESTEK

Sakarya, Marmaris Belediyesi 29 Temmuz'da Armutalan'da başlayan yangınla ilgili son durumu paylaştı. Hisarönü, Turunç, Turgut, Orhaniye, Bayır, Osmaniye ve Çiftlik'in tamamen boşaltıldığı, Armutalan, İçmeler ile Siteler bölgesi kısmen boşaltıldığı bildirildi. İstanbul, İzmir, Eskişehir, Aydın, Denizli, Manisa Kayseri ve Kırklareli belediyeleri ile çok sayıda ilçe belediyesi söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangına 2 bin 65 personel, 421 araç, 480 arazöz, 90 iş makinesi ile karadan müdahale ederken, söndürme çalışmalarına destek olmak için Azerbaycan'dan 110 personel katıldı. 1 kişinin hayatını kaybettiği yangında, 286 kişi yangından etkilenirken 16'sının hastanede tedavisinin sürdüğü kaydedildi. Öte yandan, 35 binanın az hasarlı olduğu ve 38 binanın ağır hasarlı olduğu belirtildi.

POLİS, VATANDAŞIN İMDADINA YETİŞTİ YANGINDAN HAYVANLARINI KURTARDI

Hisarönü Mahallesi'ndeki yangında evinin yandığı ihbarını yapan vatandaşın imdadına polis ekipleri yetişti. Bölgeye ulaşan ekipler, evin içerisinde bulunan kafesler içindeki bülbül ve kanarya gibi 200 çeşit kuş ile bir köpeği kurtardı. Alevlere teslim olan ev bölgeye ulaşan TOMA müdahalesiyle söndürüldü.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ, YANGININ BOYUTUNU GÖZLER ÖNÜNE SERİLDİ

Muğla'nın Köyceğiz, Kavaklıdere ve Marmaris ilçelerinin yanı sıra, Milas'ta başlayarak Bodrum'a sıçrayan orman yangınları henüz kontrol alınamadı. Basın mensupları, uçak ve helikopterlere binerek, söndürme çalışmalarını görüntüledi. Havadan çekilen görüntüler, yangınların boyutunu gözler önüne serdi. Yurt dışından gelen pilotlara ise koordinatlar konusunda brifing veriliyor.

SOYLU VE PAKDEMİRLİ MARMARİS'TE

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 6 gündür devam eden yangına havadan ve karadan müdahale sürerken, helikopterle Marmaris'e gelerek söndürme çalışmalarını inceleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yangın Yönetim Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Yangından etkilenenlere geçmiş olsun dilekleriyle sözlerine başlayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Antalya'da 19 yangın çıktı, şu anda 2'si devam ediyor. Manavgat ve Gündoğmuş yangınları devam ediyor. Manavgat'ın batı tarafından bu akşam itibariyle iyi bir haber aldık. Ekiplerimiz biraz risk aldılar, ateşi tutmaya çalışıyorlar. Eğer bunu kontrol altına alabilirsek geriye Gündoğmuş yangını kalacak. Marmaris'te belli bir noktada bir parlama var. Onu da bu akşam ve yarın gündüz saatlerinde halledebilirsek Marmaris yangını sona doğru gelebilecek gibi gözüküyor. Köyceğiz yangını hala devam ediyor. Kavaklıdere'de sabah saatlerinde söndürülen yangın, öğleden sonraki saatlerde birden daha fazla patlamayla yangın odakları tekrar devam etmeye başladı. Milas'taki yangın hala devam ediyor, hala ciddiyetini koruyor ve Yılanlı yangını var. Balıkesir Savaştepe'de çıkan 6 yangının 5'i kontrol altında, 1'i devam ediyor. Manisa Salihli'de 1 devam eden yangın, Denizli'de 1 yangın da devam ediyor. Isparta Sütçüler'de öğle saatlerinde çok iyiye giden yangın şu aralar bir miktar alevlenmiş durumda. Tüm yangın noktalarında gayretlerimiz sürüyor" dedi.

'MARMARİS'TE SICAKLIK REKORU KIRILDI'

Bugün Marmaris'te 45.5 sıcaklık derecesiyle tüm zamanların sıcaklık rekorunun kırıldığını belirten Bakan Pakdemirli, "Önceki rekor 7 Temmuz 1988'de 45.2 olarak ölçülmüştü. Rüzgar kuzeyli yönlerden saatte 65 kilometreye kadar ulaştı. Nem yüzde 5'e kadar düştü, yarın itibariyle en yüksek sıcaklık 43 derece, rüzgar kuzeyli yönlerden saatte 40-50 derece ve nem de yüzde 10 civarında olacak. Perşembe günü rüzgar biraz düşmekle beraber sıcaklık 40 derecelere varacak, nem de yüzde 20'lerde seyrediyor olacak. Cuma da benzer bir tabloyla karşı karşıyayız. Rüzgar nedeniyle alevlerin sürekli yön değiştirdiği bir tablo ilk günden beri var. Marmaris'teki parlamaları arkadaşlar toparlamaya çalışıyorlar. Yangınlarda hep soruluyor, 16 su atar uçak, 9 İHA, 6'sı yönetim helikopteri olmak üzere 51 helikopter, 1 insansız hava helikopteri, 805 arazöz ve tanker, 150 iş makinesi ve yaklaşık 5 bin 200 personel mücadele ediyor" diye konuştu.

TARIMSAL ALANLARDA ÖN HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI

Antalya, Muğla, Adana, Mersin ve Osmaniye'de afetten etkilenen vatandaşların, tarımsal alanlarla ilgili ön hasar tespit çalışmalarının bitirildiğini aktaran Pakdemirli, "5 ilimizde 18 ilçe, 78 köy ve 2 bin 219 çiftçimiz yangınlardan etkilenmiş durumda. Tüm tarımsal üreticilerimizin mağduriyeti gideriliyor olacak. Çalışmalar devam ediyor, tamamlanır tamamlanmaz üreticilerimizin mağduriyeti gideriliyor olacak. Yangınları İHA'larla izliyoruz, yangınların büyüklüğü ve riski ne ve yerleşim alanlarına yakınlığına göre müdahalemizi yapıyoruz. İnsan kaynağı, teçhizat ve helikopter dağılımını ayarlıyoruz. Vatandaşlarımızdan birçok telefon geliyor, sanatçılarımız arıyor ve müdahale edilmediğine dair söylemler geliyor. Sizin müdahale edilmediğini sandığınız yerlerde aslında canla başla hem karadan hem de havadan müdahale yapılıyor" dedi.

'TALEPLERİN ÇOĞUNU OLUMLU KARŞILADIK'

Bakan Pakdemirli, sahada çok ciddi bir savaş verildiğini aktararak, "Bu savaşta orman teşkilatımızın moralini yüksek tutmamız lazım. Ülkemizin bu doğal afetten mümkün olan en kısa sürede çıkması için herkesi sağ duyulu ve sabırlı olmaya davet ediyorum. Hava araçlarıyla alakalı yeterlidir, yeterli değildir diye kamuoyunda çok tartışılıyor. Portekiz 'de toplamda 43 hava aracı var, Yunanistan'da toplamda 18, Fransa'da 40 tane hava aracı var. Bunlar 2018 verileridir, yeni veriler elimde yok ama aşırı bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Bizim elimizdeki mevcut envanterde uçak ve helikopter sayımız, yönetim helikopterlerini saymazsak 48, bunları da sayarsak 53-55'i buluyor. Çeşitli ülkelerden bugün için, bu durumun üstesinden gelebilmek için bazı taleplerimiz oldu. Birçoğu da kendileri talep etti. Bu taleplerin de çoğunu eğer teknik olarak gereklilikleri karşılıyorsa uçaklar, bunların da çoğunu olumlu karşıladık. Toplamda 3 amfibik uçağımıza, 3 amfibik uçak da eklendi toplamda 6 uçağımız oldu, 9 tane de tanker uçağımız var. Helikopterimiz 45'ken 12 daha eklendi, 57'ye vardı ve toplamda 72 hava aracına çıkmış olduk. Bu dönem geçtikten sonra bile Türkiye'nin envanterinde 50 ve üzeri hava aracı oluyor, olacak" dedi.

'DÜNYADA KÜRESEL ANLAMDA CİDDİ BİR YANGIN RİSKİ VAR'

Bu yangınların normal olup olmadığı ve neden bu kadar yangın olduğu sorusunun sorulduğunu belirten Pakdemirli, "Bu durum sadece ülkemizde mi yaşanıyor, genel bilgi vermek istiyorum. ABD'de elbette ki bizden büyük ama 1.36 milyon hektar alan yanmıştır. Bu bizim ormanlık alanımızın yaklaşık olarak 20'de 1'inden biraz daha fazladır. 12 eyalette 101 orman yangını şu an ABD'de davam ediyor. Sadece Kaliforniya'da 200 bin hektar alanda 300'ün üzerinde bina hasar gördü. Kanada 'da 5 bine yakın orman yangınında 2.75 milyon hektar orman alanı zarar gördü. Küresel sıcaklıkla beraber tüm dünyada küresel anlamda ciddi bir yangın riski var. Rusya 'da, Sibirya 'da yılbaşından beri en az 1.88 milyon hektar orman alanı yangınlardan zarar gördü, 2 milyon hektar desek bugün Türkiye'nin ormanlarının yüzde 10'u kadar bir orman Rusya'da yanmış durumda. Tüm dünya yangınlarla uğraşıyor, biz de uğraşıyoruz, uğraşmaya devam edeceğiz. İnşallah bu yangınların da bir an evvel üstesinden geleceğiz. Hem Muğla'da hem de Antalya'daki gereğinden fazla sürmüş yangınlarımızın da üstesinden geliyor olacağız. Ülkemizin yaşadığı bu doğal afette can siperane çalışan orman çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

KAMPANYA AÇIKLAMASI

Bir yandan orman faaliyetlerini koordine ettiklerini, bir yandan da vatandaşlarla beraber olduklarını ifade eden Pakdemirli, "Vatandaşlar bu gayretimizi görüyor, devletin tüm kurumlarının gayretini görüyor, bize de her gittiğimiz yerde teşekkür ediyoruz. Şu an milli birlik ve beraberlik zamanıdır. İnşallah ilk yağmurlarla beraber de planlarımızı yürütüyor olacağız. Bununla ilgili de bir kampanyamız var, bunu da sonuçlandırdığımız zaman bir açıklama yaparız" diye konuştu.

'HAVA SICAK, NEM AZ, RÜZGAR DEZAVANTAJLI'

Pakdemirli'nin ardından söz alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Burada çalışan tüm personele, tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Biz ilk 4 buçuk günü Antalya'da geçirmiştik. 2 günü aşkın bir zaman diliminde de buradayız. Özellikle Muğlalı hemşehrilerimize teşekkür etmek istiyorum. Bu milletin ne için büyük bir millet olduğuna, bu devletin büyük bir devlet olduğuna bir kere daha hepimiz şahit olduk. Biz esas itibariyle bugün saat 11 civarında sayın bakanımızla da konuştuğumuzda durumun biraz daha stabil olduğunu değerlendirmiştik. Bir taraftan Marmaris, Milas diğer taraftan Köyceğiz ve yine Kavaklıdere, yangınların olduğu bütün alanlarda hepimiz sabahtan itibaren bulunduk, hem havadan hem de yerden. Öyle bir rüzgarla, öyle bir hava durumuyla karşı karşıyayız ki yarım saat, bir saat önce tamamen söndürüldüğünü gördüğümüz yangın yarım saat sonra söndürdüğümüzden daha şiddetli bir şekilde alevleniyor. Hava sıcak ve kuru, nem az, rüzgar tüm bunlar dezavantaj. Rüzgar hangi taraftan eserse essin, denize doğru eserse yerleşim yerlerini götürüyor, tepeye doğru eserse ormanları götürüyor" dedi.

"HERKES KIRMIZI BEYAZ TÜRKİYE FORMASIYLA MÜCADELE EDİYOR"

Yangın söndürme çalışmalarına katılan ve sabır gösteren tüm Muğlalı hemşehrilerimize buradan şükranlarımızı ve minnetlerimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Marmaris'ten gelirken iki yerde ufak diyebileceğimiz yangın vardı, bir ara hiç görmediğimizi düşündük çok sevinmiştik ama sonradan gördük. Bunlar yerleşim yerlerini de çok etkileyen yangınlar değil ama için için devam eden bir yangın var idi. İnşallah yarın akşam vatandaşımıza daha pozitif değerlendirmeler aktarıyor oluruz. Gerek Antalya'ya gerek buraya yardım eden tüm kurumlara, belediyelerimize, hatta özel sektöre çok teşekkür ediyorum. Hiç kimse erinmiyor, herkes mücadelenin içinde olmayı kendisine bir insanlık ve vatandaşlık görevi olarak görüyor. Burada hiç kimse siyasi ve ideolojik bir farklılık ortaya koymadan, herkes kırmızı beyaz Türkiye formasıyla ve ay yıldızıyla beraber mücadelesini devam ettiriyor" dedi.

'PROVAKASYON VAR'

Yangın alanlarında yardımlaşma anlanmında çok güzel manzaralar olduğunu dile getiren Soylu, "Ancak provakasyon var mı, var. Yok dersem yalan söylemiş olurum, halkımızın karşısında yalan söylemeyeyim. Ormancımızın yanına gidip de siz işinizi yapmıyorsunuz, hakkımızı helal etmiyoruz diyenler beni son derece rencide ediyor, onları da moralsizlendiriyor. Bunlara da hep beraber göğüs gereceğiz. Çünkü en son geldiğim Köyceğiz'de alevlerin içindeydiler. Ne zaman kurtulurlar ne zaman kurtulmazlar bilmiyorum. Hortumları atmışlar ve ormanın içerisine girmişler ki vadiden yangın başka bir tarafa geçmesin. Ormanın içinde arazözlerle beraber yangını söndürmek başka bir kahramanlık hikayesidir, bir inanç meselesidir. Provakasyon var mı, evet var. İstanbul'da durup, bilmem nerede durup buradaki insanları telaşa koymanın bir anlamı yok. Burada insanlar birbirleriyle çok rahat bir şekilde haberleşiyorlar" dedi.

'SANATÇI OLABİLİRSİNİZ, PROFESÖR OLABİLİRSİNİZ'

Kamuoyuna yanlış bilgi vermenin insafsızlık ve vicdansızlık olduğunu söyleyen Soylu, "Buradaki insanların emeğine ve burada yaşayanların duygularına hakarettir. Her şey olabilirsiniz, sanatçı olabilirsiniz, profesör olabilirsiniz. Buradaki insanların hayatlarıyla, duygularıyla, gerçekleriyle oynamanıza kimse müsaade etmez. Sağlıkçısından AFAD'çısına kadar, belediye çalışanından karayolu çalışanına ve vatandaşına kadar herkes büyük bir mücadele içerisindedir. Her türlü desteği ve morali ortaya koyabilirsiniz, ama spekülatif, manipülatif açıklamalar yapılmamasını istirham ediyorum. Burada binlerce makine var, tüm belediyelerimizin tüm kamu kurumlarımızın tüm envanterleri burada seferber. Türkiye'de ne kadar belediye varsa, bir iki üç dört ne getirebiliyorlarsa buradalar. Büyük şehrinden küçük şehrine kadar her belediye burada seferber. Bu tartışmalar o kadar ayıp ki, üzülüyorum, yapmasınlar" dedi.

TOMA TARTIŞMASI

Kamuoyunda TOMA'larla ilgili de bir tartışma olduğunu söyleyen Soylu " Bunu da milletvekilleri bazen ortaya koymaya çalışıyor, yapmasınlar. Polisin TOMA'sı vatandaş gösteri yaparken su sıkıyor, şimdi su sıkacak mı diyorlar, baştan beri sıkıyor. Biz söyledik de oldu diyorlar, siz söylediniz de oldu desem kendinizi tatmin edecekseniz buyurun edin tatmin. Ama öyle değil, baştan beri işin bir programı var. Yangın yerleşim yerlerine inmeye başladığı andan itibaren TOMA'lar devreye girdi. Antalya'da ilk gün bunu gördüğümüz andan itibaren oldu. TOMA denilen araç ormanın içine giremez, yerleşim yerlerine sıçramaması için güçlü bir şekilde itfaiye ve diğer araçlara yardımcı oluyor TOMA'lar. Burada bir yangından bu tartışmayı mı çıkaracağız, böyle mi yangına yardımcı olacağız. Onlarca TOMA var şu anda, herkes her bir tarafta" dedi.

'BAGET BULAMIYORUZ'

Alandaki çalışmaların koordinasyon içerisinde yürütüldüğünü ifade eden Soylu, "Jandarmanın helikopterleri yardım ediyor mu diyorlar. Jandarmanın helikopterlerinin teknik cihazları yoktu. Netice itibariyle biz de baget dedikleri 5 tane su alan sepetleri Orman Bakanlığımıza daha önce vermiştik zaten. Hatta bu sene kurak geçti ve bu konuda ihtiyacımız olabilir diye biz hepsini çalışmalar için vermiştik. Şimdi yangının boyutu büyüyünce, arkadaşlarımız, Dış İşleri bakanımız, ben, sayın Cumhurbaşkanımız hepimiz bir gayret gösterdik. Türkiye'de baget yok. Bu suları taşıyan sepet. Birçok ülkeden bulmaya çalıştık, şu ana kadar da 4 tane bulduk. Yine bir ülkeden 3 tane daha bulduk, onların teknik cihazlarını da arkadaşlarımız nasıl yapabiliriz diye 24 saat çalışarak yapıyorlar. Elimizdeki bütün imkanları ortaya koyuyoruz. Bu söylemler ve tartışmalar neyi ifade ediyor anlayabilmiş değilim. Kızılay yemek dağıtıyor, neyi varsa ortaya koyuyor. Jandarmamız, emniyetimiz takviye personelle devriye atıyorlar. Sosyal medyada öyle işler duyuyoruz ki, birileri bomba getirmiş koymuş, patlamış, sonra onlar bulunmuş. Biz güvenlik güçleriyiz, ben onlardan en azından sorumluyum. Ben böyle bir şeyi sosyal medyadan görüyorum, Allah Allah böyle bir şey mi var diye arkadaşlarımıza soruyorum. Tamamen yalan üzerinden bir provakasyon ile karşı karşıyayız. Dünyada birçok ülkedeki afetleri izliyoruz. Elbetteki birçok vatandaşımız ellerini sıvayıp işin içine giriyor yardım için, bizde herkes klavyelere saldırıyor. Yangınları söndürelim, işimizi bitirelim sonra er meydanında isteyen istediğini söylesin" dedi.

'HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR'

İçişleri Bakanı Soylu, hasar tespit çalışmalarının da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri tarafından yapılmakta olduğunu belirterek, "Arıcılıktan zeytinciliğe kadar tüm tarım zararları tespit edilmektedir, araç hasarları varsa bunlar tespit ediliyor. Evleri hasar görenler, ağır hasarlı, yıkık, orta hasarlı ve az hasarlı yaklaşık 347 ev burada tespit edildi. Bu sayı Antalya'nın yaklaşık 6-7'de biri kadar. Burada şu anda Antalya kadar ev hasarı söz konusu değil. Bu saat itibariyle toplam 543 bina, 784 konut, 114 ahır, 64 işyeri, 5 tane de kamu binasında ağır, orta ve az hasar tespitleri gerçekleştirildi. 128 ağır hasarlı ve yıkık binalarımız söz konusu. Bunların yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız, AFAD ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan 20 milyon TL'lik bir nakdi yardım geldi ve bu rakam da sürekli artmaktadır. Şu ana kadar Muğla'da yaklaşık 28 mahallede toplam 3 bin 219 hane, 16 bin 603 kişiyi kara ve denizden tahliye ettik. İnşallah el birliğiyle karşı karşıya kaldığımız bu yangın afetinden hep birlikte kurtulacağımıza inanıyoruz" dedi.

ISPARTA SÜTÇÜLER'DEKİ ORMAN YANGININDA SON DURUM

ISPARTA'nın Sütçüler ilçesine bağlı Yazılı Kanyon mevkiinde, dün öğle saatlerinde başlayan yangın 2'nci gününde devam ediyor. Kanyon boyunca ilerleyen ve vadiyi çevreleyen yamaçlarda bulunan yeşil örtü tamamen yanarken, yüzlerce itfaiye aracı ve arazöz söndürme çalışmalarına devam ediyor.

Sütçüler ilçesine bağlı Yazılı Kanyon mevkiinde dün başlayan yangın sonrası ekipler söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yazılı Kanyon mevkiinde başlayan ve hızla yayılan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 2 gündür devam eden yangına 2 helikopter ve 2 uçak da havadan destek veriyor. Alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmasıyla birçok mahalle tahliye edildi. Şu ana kadar yaklaşık 15 ev yangından zarar gördü. Dumandan etkilenen 10 kişi ise hastanelerde tedaviye alındı.

Yangın, Çandır köyü yerleşim biriminden sonra kanyonun güneydoğusunda bulunan ve yöre halkı tarafından Şahin Tepesi olarak adlandırılan yüksek rakımlı tepeye ilerledi. İtfaiye araçlarının ulaşmasının imkansız olduğu derin vadide alevler tepeyi sardı. Önce Yıldız ardından Kızıllı köyüne doğru ilerleyen yangın, helikopter ve uçakla kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yöre halkı, yangının Kızıllı bölgesini geçmesi halinde kontrolünün daha da zorlaşacağını belirtti.

VALİ SEYMENOĞLU VE TBMM BAŞKAN VEKİLİ BÖLGEDE

Yangının başladığı saatlerden itibaren Sütçüler yangın bölgesine giden Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve TBMM Başkanvekili AK Parti Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, geceyi Çandır'da geçirdi ve sabaha kadar çalışmaları koordine etti. Vali Seymenoğlu çalışmaların sürdüğünü ve yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığını, belirterek "Çok şükür can kaybımız yok" açıklamasında bulundu.

YARDIM YAĞIYOR

Yangın bölgesine özellikle Isparta'dan Antalya, Burdur ve Afyon illerinden su, gıda yardım malzemesi yağarken, bölgede en fazla tepe lambası, el feneri, pil ve telefonların şarj edilmesi için taşınabilir batarya ve şarj kablosuna ihtiyaç olduğu bildirildi.

ADIM ATACAK YER YOK

Yangın bölgesine Ankara, Konya Afyonkarahisar , Antalya, Burdur, Isparta illerinden çok sayıda iş makinesi, itfaiye aracı, arazöz, söndürme tankı ve arazi aracı gelirken, bölgedeki yolların dar olması nedeniyle hareket kabiliyeti de kısıtlandı. Güvenlik güçleri zaman zaman tıkanan yolları açmak için yoğun çaba sarfediyor.

İÇME SUYU DEPOLARINA ZEHİR ATILDIĞI İDDİASI YALANLANDI

Isparta'nın Sütçüler ilçesine bağlı Yazılı Kanyon mevkisindeki orman yangınının ardından kentte 'Darıderesi-1 Barajı' ile içme suyu depolarına zehir atıldığı iddiası, yalanlandı. İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya, "İlimiz Sütçüler ilçesinde meydana gelen orman yangının ardından özellikle sosyal iletişim kanalları aracılığıyla 'içme suyu kaynaklı zehirlenme' olayları konusunda tamamen yalan paylaşımlar yapıldığı görülmüştür. İlimizde kamu, özel ve üniversite hastanelerinde içme suyu kaynaklı toplu şekilde zehirlenme vb. sağlık sorunu yaşayan hastamız bulunmamakta olup bu yönde de herhangi bir yoğunluk yaşanmamaktadır. Ayrıca ilgili kurum ve birimler sürekli olarak içme suyu kontrolleri yapmaktadır. Vatandaşlarımızın; bilinçli olarak yapıldığı değerlendirilen bu tür provokatif paylaşımlara itibar etmemelerini, resmi kurumlardan yapılan açıklamaları takip etmeleri önemle duyurulur" dedi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Isparta Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Belediyemize gün içerisinde vatandaşlarımız tarafından şehrimizin içme suyunu karşılayan kaynaklardan Darıderesi-1 Barajına ve su depolarımıza yönelik 'içme sularına zehir atılmış' şeklinde çok sayıda telefon gelmiştir. Bu hususun asılsız olduğunu ve vatandaşlarımızın bu tip söylentilere itibar etmemesi hususunu kamuoyuna saygıyla bildiririz" denildi.

BAKAN PAKDEMİRLİ, YANGIN BÖLGESİNDE

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Isparta'nın Sütçüler ilçesi Çandır bölgesinde çıkan orman yangınına 6 helikopter, 35 arazöz, 42 itfaiye ve 4 ikmal aracı, 45 iş makinesi, 9 su tankeri ve 273 kişilik personel ile müdahale edildiğini söyledi. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, dün Çandır bölgesinde başlayan orman yangını sonrası bugün bölgeye gelerek, çalışmaları yerinde inceledi. TBMM Başkan Vekili ve AK Parti Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç ile Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun da eşlik ettiği ziyarette konuşan Bakan Pakdemirli, şunları söyledi:

"Türkiye'nin dört bir tarafından yangınlarla mücadele ediyoruz. Dün Sütçüler Çandır tarafından çıkan yangına hızlı bir şekilde müdahalemizi yaptık. Bugün de yangında çalışmaları ve hem ziyaret hem de koordinasyon fırsatı bulduk. Çandır Yazılı Kanyon Tabiat Parkı yangına 6 helikopter, 35 arazöz, 42 itfaiye, 4 ikmal aracı, 45 iş makinesi, 9 su tankeri ve 275 personel ile hem Orman Genel Müdürlüğü'müz hem tüm kamu kurum kuruluşları ve belediyelerden takviyelerle bu yangınlar seyri iyiye doğru gitmektedir. İnşallah akşam saatleri itibarıyla daha iyi bir neticeye ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Her zaman söylediğim gibi hem sıcaklık çok yüksek, nemin aşırı düşük olduğu ve rüzgarın da yine çok kuvvetli olduğu bir iklimi yaşıyoruz. Isparta'da da aynı durum söz konusu. Çandır tarafı biraz kontrol altında; Karamusalar, Şeyhler, Senirler köyleri ile Yıldız ve Bayduş mahallelerinde hala devam ediyor. Zarar gören 15 hanemiz var. Bunlarla ilgili hasar tespitlerine başlıyoruz."

Çandır bölgesinde yangından etkilenen 15 kadar mahalle olduğuna değinen Bakan Pakdemirli, "Bunlarla ilgili hasar tespit çalışmalarımıza başlıyoruz. Hem hayvan telefleri hem de tarımsal hasarlarla ilgili tespitler yapılacak. Devlet yaraları sarmak konusunda gereğini yapacak. Devlet tüm kurumlarıyla buradadır. Ben başta kahraman orman teşkilatı mensuplarımıza, katkısı olan herkese ve tüm kamu kurumlarına teşekkür ediyorum. Ayrıca bir teşekkür de vatandaşlarımıza ediyorum. Vatandaşlarımız gerek su takviyesi gerek yiyecek takviyesi olsun sürekli bir şeyler getiriyor, ikram etme gayreti içerisindeler, onun için de teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'EVİM GİTTİ' DİYE FERYAT EDEN KADINA VALİ SEYMENOĞLU: MERAK ETME DAHA İYİSİNİ YAPARIZ

Isparta Sütçüler ilçesi Çandır bölgesinde Yazılı Kanyon mevkiinde dün başlayan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 2 gündür devam eden yangına söndürme helikopterleri de havadan destek veriyor. Alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmasıyla birçok mahalle tahliye edildi. Şu ana kadar yaklaşık 15 ev yangından zarar gördü. Dumandan etkilenen 10 kişi ise hastanelerde tedaviye alındı. Çandır tarafında kontrol altına alınan yangın Karamusalar, Şeyhler, Senirler köyleri ile Yıldız ve Bayduş mahalleleri mevkiinde devam ediyor. Burada da ekipler ve vatandaşlar yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor. Yangında evi yanan bir kadını ağlarken gören Vali Seymenoğlu, teselli etti. Evi yanan kadın, "Evim gitti" diye feryat ederken, Vali Seymenoğlu ise "Merak etme daha güzelini daha iyisini yaparız" karşılığını verdi.

KOVADA MİLLİ PARKI'NDA YANGIN

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan Kovada Milli Parkındaki ormanlık alanda, saat 21.00 sıralarında yangın başladı. Yangına çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve vatandaşlar müdahale etti. Arazinin dağlık bölümüne araçlar ulaşamadığı için iş makinelerinin yol açması bekleniyor. Yüzlerce vatandaş da dünyaca ünlü Kovada Milli Parkındaki yangını söndürmek için seferber oldu. Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, yangını duyar duymaz olay yerine gitti.

6 İLDE 11 YANGIN DEVAM EDİYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, son 6 günde 32 ilde 152 yangının kontrol altına alındığı, 6 ilde 11 yangının ise devam ettiğini açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 28 Temmuz- 3 Ağustos arasındaki orman yangınları detay durumunu açıkladı. Buna göre; Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerinde 19 yangından 2'si, Muğla'nın Marmaris, Köyceğiz, Milas, Kavaklıdere ve Yılanlı ilçelerinde 13 yangından 5'i, Isparta'nın Sütçüler ilçesinde 2 yangından 1'i, Denizli'nin Tavas ilçesinde 3 yangından 1'i, Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde 6 yangından 1'i, Manisa'nın Akhisar ilçesinde 9 yangından 1'i devam ediyor. Ayrıca, son 6 günde 32 ilde 152 yangın kontrol altına alınırken, 6 ilde toplam 11 yangın devam ediyor.

'ORMANIN KAHRAMANLARININ MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangın detay durumunu Twitter hesabından paylaşarak, "Ormanın kahramanlarının 6 ilde, 11 farklı yangınla olan mücadelesi devam ediyor. 32 ilde 152 yangın kontrol altına alındı" dedi.

TSK YANGINLA MÜCADELEDE MİLLETİNİN YANINDA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Muğla'nın Dalaman ilçesinde yangınla mücadeleye destek veren askerlerin görüntülerini paylaştı. MSB'nin paylaşımında, "Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadelede, yangınla mücadelede her zaman ve her yerde milletinin emrinde, milletinin yanında" denildi.

MSB'den yapılan paylaşımda, Mehmetçik'in Muğla Dalaman yangınına müdahalesine ilişkin görüntüler aktarıldı. Bakanlığın Twitter hesabından görüntülere ilişkin yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadelede, yangınla mücadelede her zaman ve her yerde milletinin emrinde, milletinin yanında."

TERMİK SANTRAL TEHDİT ALTINDA

Muğlanın Milas ilçesi Beyciler Mahallesinde başlayan yangın önce Bodrumun Mazı Mahallesine ardından Milasın Çökertme ve Türkevleri mahallelerine sıçradı. Bugün, alevler Ören Mahallesi yönüne ilerleyince, korkulan oldu ve bölgede bulunan Kemerköy Termik Santrali için tehdit unsuru oluştu. Rüzgarın etkisiyle şiddetini artıran alevlerin santrale çok yaklaştığı bildirildi. Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Durum çok ciddi. Termik santralin dibine geldi alevler. Varsa imkan derhal gece görüşü olan uçak ya da helikopter yönlendirilsin" ifadelerini kullandı.

'SANTRAL SINIRLARINA ULAŞAN ALEV YOK'

Öte yandan, santralden bir yetkilinin açıklamasına göre bölgede tüm tedbirlerin alındığı ifade edildi. Yapılan açıklamada, "Santral sınırlarına ulaşan alev yok. Ekipler santralin önünde hazır bekletiliyor" ifadeleri yer aldı.

TAVŞANLI'DAKİ YANGIN ERKEN MÜDAHALE İLE SÖNDÜRÜLDÜ

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Karakaya köyü yakınlarındaki ormanda çıkan yangın, ekiplerin erken müdahalesi sonucu büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Tavşanlı ilçesine bağlı Karakaya köyü yakınlarındaki ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanları görenlerin ihbarıyla 2 orman işletme arazözü, Tavşanlı Belediyesine ait su tankerleri ve işçiler sevk edilerek alevlere müdahale edildi. Yoğun çabalar sonucu orman yangını kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Orman yangınında yaklaşık 150 metrekarelik orman alanı zarar gördü. Karakaya köy muhtarı İsa Uzun, orman yangınının kısa sürede kontrol altına alındığını ifade ederek, Yangın şu anda kontrol altına alındı. Hızlı bir şekilde iş makineleri ve orman arazözleri ile müdahale edildi. Özellikle orada elektrik hattı çalışması için bulunan kepçe operatörünün gayretleri ile yangının önü kesildi. Çok şükür büyümeden söndürüldü. Bu kritik dönemde çok dikkatli olmak gerekir dedi. Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

BALIKESİR'DE ORMAN YANGINI

BALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye ekipler sevk edildi.

Savaştepe ilçesinin kırsal Kocabıyıklar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, saat 17.30 sıralarında yangın çıktı. Ulaşımın olmadığı bölgeye yol açan iş makineleri eşliğinde çok sayıda itfaiye ve arazöz sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Balıkesirin Savaştepe ilçesinde çıkan orman yangını kontrol atına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 10 hektar alan zarar gördü. Savaştepe ilçesinin kırsal Kocabıyıklar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 17.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple İzmir-İstanbul otobanına yakın bir bölgede yangın başladı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Savaştepe Orman İşletme Şefliği ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler sevk edildi. Yangın bölgesinde yol olmaması nedeniyle belediyeye ait kepçeler tarafından yol açılmasının ardından yangına 30'a yakın arazöz ve itfaiye aracı, çok sayıda orman işçileri, itfaiye, polis, jandarma personeli ve vatandaşlarla müdahale edildi. Havadan ise 1 yangın söndürme helikopterinin de müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 10 hektar alanın zarar gördüğü belirtilirken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.